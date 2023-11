5 z 5

Nawałka w 1985 roku wyjechali do Stanów Zjednoczonych do pracy, Katarzyna sprzątała domy, a Adam pracował przy wycinaniu drzew. W 1989 roku Nawałka z żoną wrócili do Polski i zaczęli zajmować się handlem. Jednak cały czas coś ciągnęło go do piłki nożnej. W 1995 roku skończył szkołę trenerską. W 2013 roku dostał od Bońka propozycję poprowadzenia polskiej kadry, ale najpierw musiała zgodzić się na to jego żona:

- Mąż zawsze potrafi postawić na swoim - mówiła Katarzyna. - Ale on robi to tak ładnie i z uśmiechem, że nie można mieć do niego żalu!

Nawałka często wyjeżdża, ale zawsze wraca do ukochanego miejsca - z żoną mieszkają w Rudawie pod Krakowem. Nie mają dzieci, ale w wolnym czasie rozwijają swoje pasje.

Pani Katarzyna nie jest tylko panią domu, prężnie rozwija swój biznes odzieżowy i prowadzi zajęcia aerobiku.