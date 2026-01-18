Były koszykarz NBA, Marcin Gortat, podzielił się z fanami radosną nowiną. Razem z żoną, Żanetą Gortat-Stanisławską, poinformowali, że ich dziecko jest już na świecie. Opublikowali w mediach społecznościowych uroczy kadr. To najsłodsze, co dziś zobaczycie.

Żona Marcina Gortata urodziła

Pod koniec sierpnia 2025 roku okazało się, że Marcin Gortat zostanie ojcem. Sportowiec razem ze swoją żoną po raz pierwszy publicznie ogłosili wówczas, że czekają na narodziny dziecka. Kilka tygodni później Marcin Gortat w programie na żywo zdradził płeć dziecka. Ujawnił, że będzie miał syna!

Myślę, że był to brakujący puzel w mojej układance życiowej. Dziecko dla mnie jest jak rzucenie szóstki w Lotto. Cieszę się, że będzie syn. Czekamy, przygotowujemy się. Trzeba kupić pieluchy i się przygotować Marcin Gortat mówił w ''Pytaniu na śniadanie''.

Teraz okazuje się, że dziecko Marcina Gortata i jego żony jest już na świecie. Do sieci trafiło pierwsze zdjęcie z maleństwem.

Marcin Gortat Junior już przybył ogłosili świeżo upieczeni rodzice.

Historia miłości Gortata i jego żony

Marcin Gortat i Żaneta Gortat-Stanisławska poznali się w 2019 roku podczas spotkania o charakterze biznesowym. Ich związek rozwijał się dynamicznie, a wiosną 2021 roku para wzięła ślub w Polsce. Ze względu na ówczesne ograniczenia pandemiczne, zdecydowali się na kameralną ceremonię. Gortat dopiero we wrześniu tego samego roku przyznał w mediach, że jest już żonaty, komentując to słowami: „Wyszło na jaw, że już jestem nie do wzięcia, dlatego można już składać oficjalnie gratulacje”.

Reakcje fanów po ogłoszeniu radosnej nowiny

Po tym, jak para ogłosiła radosną nowinę o narodzinach dziecka w komentarzach zawrzało. Internauci ruszyli z gratulacjami dla Marcina Gortata i jego żony.

Przed Wami najważniejszy mecz życia, gratuluję i powodzenia!

Gratulacje dla rodzicow i zdrowka dla Juniora piszą fani.

My również serdecznie gratulujemy!

Spójrzcie na to urocze zdjęcie.

