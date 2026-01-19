Żona Marcina Gortata niedawno urodziła. Pokazała wyjątkowy prezent
Marcin Gortat i jego żona Żaneta przekazali ostatnio radosne wieści. Para powitała na świecie swoje pierwsze dziecko. Synek otrzymał imię po znanym ojcu. Dumna mama pochwaliła się pierwszym zdjęciem maleństwa i... wyjątkowym prezentem. Zobaczcie, co i od kogo dostała.
Żaneta Gortat-Stanisławska niedawno została mamą, o czym z ogromną radością poinformowała swoich obserwatorów na Instagramie. Żona Marcina Gortata tuż po narodzinach synka pokazała wyjątkowy prezent, jaki otrzymała od Ewy Chodakowskiej. "Ciocia na medal" - napisała ukochana sportowca.
Żona Marcina Gortata urodziła
Żona byłego koszykarza i jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich sportowców Marcina Gortata - Żaneta Gortat-Stanisławska - urodziła ich wspólne dziecko. Para, która w sierpniu 2025 roku ogłosiła radosną nowinę o ciąży, w niedzielę 18 stycznia 2026 roku powitała na świecie syna, Marcina Gortata Juniora, o czym dumny tata poinformował w mediach społecznościowych, publikując pierwsze zdjęcie maluszka.
Zarówno mama, jak i noworodek czują się dobrze, a fani zasypują świeżo upieczonych rodziców gratulacjami. To pierwsze wspólne dziecko Marcina i Żanety, choć Gortat-Stanisławska ma z poprzedniego związku córkę. Marcin Gortat przyznał już wcześniej, że imię dla ich syna było jasnym wyborem od lat - Marcin Junior - i nie było w tej kwestii większych dyskusji.
Żona Marcina Gortata pokazała wyjątkowy prezent
Żaneta Gortat utrzymuje bliskie relacje z wieloma gwiazdami, w tym z Ewą Chodakowską, która jakiś czas temu gościła w jej podcaście i opowiadała między innymi o doświadczeniach z hejtem.
Z okazji narodzin Marcina Juniora Ewa Chodakowska obdarowała świeżo upieczonych rodziców wyjątkowym prezentem - bukietem róż w koszyku oraz dużym misiem dla malucha. Podarunek wzruszył żonę sportowca, która podzieliła się zdjęciem upominków w mediach społecznościowych.
Ciocia na medal
