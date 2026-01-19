Żaneta Gortat-Stanisławska niedawno została mamą, o czym z ogromną radością poinformowała swoich obserwatorów na Instagramie. Żona Marcina Gortata tuż po narodzinach synka pokazała wyjątkowy prezent, jaki otrzymała od Ewy Chodakowskiej. "Ciocia na medal" - napisała ukochana sportowca.

Żona Marcina Gortata urodziła

Żona byłego koszykarza i jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich sportowców Marcina Gortata - Żaneta Gortat-Stanisławska - urodziła ich wspólne dziecko. Para, która w sierpniu 2025 roku ogłosiła radosną nowinę o ciąży, w niedzielę 18 stycznia 2026 roku powitała na świecie syna, Marcina Gortata Juniora, o czym dumny tata poinformował w mediach społecznościowych, publikując pierwsze zdjęcie maluszka.

Zarówno mama, jak i noworodek czują się dobrze, a fani zasypują świeżo upieczonych rodziców gratulacjami. To pierwsze wspólne dziecko Marcina i Żanety, choć Gortat-Stanisławska ma z poprzedniego związku córkę. Marcin Gortat przyznał już wcześniej, że imię dla ich syna było jasnym wyborem od lat - Marcin Junior - i nie było w tej kwestii większych dyskusji.

Żona Marcina Gortata pokazała wyjątkowy prezent

Żaneta Gortat utrzymuje bliskie relacje z wieloma gwiazdami, w tym z Ewą Chodakowską, która jakiś czas temu gościła w jej podcaście i opowiadała między innymi o doświadczeniach z hejtem.

Z okazji narodzin Marcina Juniora Ewa Chodakowska obdarowała świeżo upieczonych rodziców wyjątkowym prezentem - bukietem róż w koszyku oraz dużym misiem dla malucha. Podarunek wzruszył żonę sportowca, która podzieliła się zdjęciem upominków w mediach społecznościowych.

Ciocia na medal opisała rozczulający kadr.

Zobacz także: Klaudia z "Rolnika" pokazała zdjęcie ze szpitala. Zaskoczyła wyznaniem