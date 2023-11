Dokładnie tydzień temu, w sobotę 10 sierpnia, Karol Strasburger i jego partnerka Małgorzata Weremczuk wzięli ślub. Uroczystość odbyła się w tajemnicy przed mediami i pojawili się na niej tylko najbliżsi pary. Panna młoda wybrała na ten dzień zieloną suknię w kwiatowy wzór, a prowadzący "Familiadę" założył klasyczny garnitur w podobnym odcieniu zieleni. Wiadomość o ślubie pary była sporym zaskoczeniem zwłaszcza, że ponad rok temu Karol Starsburger twierdził, że nie potrzebuje ślubu, żeby stworzyć szczęśliwy związek. Teraz świeżo upieczona żona Karola Strasburgera zdradziła, dlaczego jednak zdecydowali się na zawarcie związku małżeńskiego. Przy okazji skomentowała niewybredne plotki na swój temat!

Żona Karola Strasburgera w rozmowie z "Super Expressem" zdradziła, dlaczego razem ze swoim partnerem zdecydowali się na ślub.

Małgorzata Strasburger przy okazji skomentowała obraźliwe komentarze, jakie pojawiły się po ich ślubie. Okazuje się, że nie wszystkim podoba się fakt, że Karol Strasburger poślubił młodszą o 37 lat partnerkę!

Nie każda 35-latka jest taka sama i nie każdy 72-latek jest „dziadem”, jak hejterzy lubią określać Karola w internecie. Nie lubię, kiedy traktuje się mnie stereotypowo. Po 13 latach znajomości, 10 latach przyjaźni wydaje mi się, że ludzie pobierają się z miłości, a nie po to, żeby mieć dziecko. To miał być progres w naszym związku. Nie mamy niczego na celu – chcemy po prostu być razem. Nie zrobiłam tego, jak piszą niektórzy – dla sławy czy pieniędzy. Nie jesteśmy parą, która o swojej miłości opowiada w programach śniadaniowych- wyznała w rozmowie z "Super Expressem".

Żona Karola Strasburgera w wywiadzie podkreśla, że jej związek opiera się na prawdziwej miłości i przyjaźni. Małgorzata Strasburger odniosła się również do pytań o intercyzę!

W naszym teamie oboje pracujemy i oboje zarabiamy. To związek, nie układ. To uczciwa relacja, w której umówiliśmy się bez zbędnych formalności na pewne zasady i w której to nie papier, a zaufanie jest wartością!- powiedziała w wywiadzie dla "SE".