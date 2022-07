Dziewczyna Grzegorza Krychowiaka ofiarą hejtu! Celia Jaunat została ostro skrytykowana przez fanów za brak stylu! Ukochana polskiego piłkarza pochwaliła się na Instagramie najnowszą fotką z luksusowych wakacji w Dubaju, na które Grzegorz zabrał ją po powrocie z Euro 2016. Celia jest modelką i chętnie chwali się w sieci fotkami swoich seksownych stylizacji. Na ostatnim zdjęciu ma na sobie krótką sukienkę w kwiaty w odcieniach bieli i niebieskiego. Look uzupełniają wysokie, zakrywające kostkę szpilki w kolorze chabrowym oraz torebka w tym samym kolorze. Niestety ta stylówka francuskiej piękności nie przypadła do gustu niektórym fanom wybranki Grzegorza Krychowiaka. W komentarzach pojawiły się liczne słowa krytyki głównie ze strony Polaków. Jednak stylu nie kupisz... To samo pomyślałam, dzisiaj look bazarkowy ;( Faszyn from raszyn. Ona to mam wrazenie, że w 90% stylizacjach zaklada wszystko, co ma w szafie na siebie - we wszystkich kolorach, ważne żeby było markowe, a że wszystko z innej bajki - nieważne. Porażka. Brakuje mi tu spineczki w kształcie błękitnego motyla. A Wy co myślicie o tej stylizacji Celii? Faktycznie jest nietrafiona? Dajcie znać, głosując w sondzie! Zobacz też: Grzegorz Krychowiak nawet na wakacjach nie przestaje trenować! Ależ on jest pracowity i... seksowny ;) ZDJĘCIE. Celia Jaunat została skrytykowana przez internautów za brak stylu. Słusznie? Grzegorz Krychowiak i jego ukochana przebywają obecnie na wakacjach w Dubaju. Celia chętnie chwali się w sieci fotkami z urlopu. Jednak nie wszyscy zachwycają się jej stylizacjami.