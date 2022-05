Żona Grzegorza Krychowiaka pokazała swój grecki apartament. Wygląda jak pałac!

Blisko dwa miesiące temu Grzegorz Krychowiak przeprowadził się do Grecji. Ze względu na wojnę w Ukrainie piłkarz zrezygnował z gry w rosyjskiej lidze i opuścił klub FK Krasnodar. Decyzja ta ściągnęła na niego ostrą krytykę ze strony tamtejszych mediów oraz kibiców. Reprezentant Polski szybko znalazł nowego pracodawcę i z pewnością nie żałuje podjętych kroków. Z mroźnej Rosji przeniósł się do słonecznej Grecji. Wraz z żoną, Celią Krychowiak znalazł już także nowy apartament. Jedna z najpopularniejszych WAGs pochwaliła się greckim mieszkaniem, które naprawdę robi wrażenie.

Żona Grzegorza Krychowiaka chwali się luksusowym apartamentem, a w nim kryształowy żyrandol i stylowy kominek

Ze względu na to, że Grzegorz Krychowiak należy do najbardziej rozpoznawalnych polskich piłkarzy, jego żona, Celia stała się jedną z najpopularniejszych WAGs obok Sary Boruc czy Mariny Łuczenko-Szczęsnej. Choć życie ze sportowcem wiążę się z regularnymi przeprowadzkami z kraju do kraju, co czasem może okazać się problemem, partnerka zawodnika tym razem nie ma powodów do narzekania. Po tym, jak Grzegorz Krychowiak podpisał kontrakt z AEK Ateny, para zamieszkała w stolicy Grecji.

Zobacz także: Anna i Robert Lewandowscy świętują drugie urodziny córki, Laury! Opublikowali nieznane do tej pory zdjęcia

Instagram @celiajaunat

Małżeństwo na czas pobytu w Atenach znalazło już apartament. Jak na tymczasowe mieszkanie, trzeba przyznać, prezentuje się niesamowicie. Celia Krychowiak opublikowała na Instagramie zdjęcie salonu. Nie da się nie zauważyć kryształowego żyrandolu czy też stylowego kominka, nad którymi wisi duże lustro w złotej ramie. Uwagę zwraca jednak przede wszystkim ogromna przestrzeń pomieszczenia.

Celia Krychowiak przy okazji postanowiła pochwalić się luksusowymi markami mebli, które wybrała do urządzenia tego salonu. Możemy się domyślać, że w greckim apartamencie małżeństwa dominują biel, drewno oraz marmur. Nie da się dyskutować z tym, że pomieszczenie, które widzimy, zostało udekorowane ze smakiem.

Nie ma jak w domu - napisała żona Grzegorza Krychowiaka.

Widok salonu zrobił duże wrażenie nie tylko na fanach Celii, ale również innych WAGs. Komentarz pod zdjęciem zostawiła Sandra Boruc, żona obecnego bramkarza Legii Warszawa, Artura Boruca.

Oszałamiająco - napisała.

Zobacz także: Radosław Majdan odebrał Małgorzatę Rozenek z siłowni. Taki mąż to skarb! [Zdjęcia paparazzi]

Jak wam się podoba salon Krychowiaków? Chcielibyście zobaczyć kolejne pomieszczenia? Nie jest tajemnicą, że mnóstwo żon piłkarzy uwielbia stylowe i luksusowe rzeczy. Potwierdziła to ostatnio Anna Lewandowska, która zadała szyku nową stylizacją.