W nocy z 2 na 3 lipca doszło do tragicznego wypadku na drodze A-52 w regionie Zamora w północno-zachodniej Hiszpanii. W zdarzeniu brał udział Diogo Jota – piłkarz Liverpool F.C. i reprezentacji Portugalii. Jota prowadził pojazd, w którym znajdował się także jego młodszy brat. Niestety, obaj zginęli na miejscu. Ta tragiczna informacja poruszyła zarówno świat piłki nożnej, jak i miliony kibiców na całym świecie.

Rute Cardoso wspomina męża

Po niemal trzech tygodniach od tragicznego wypadku, żona Diogo Joty – Rute Cardoso – zdecydowała się zabrać głos pierwszy raz. Opublikowała wówczas wzruszający wpis na Instagramie, w którym podzieliła się zdjęciami ze ślubu oraz poruszającym podpisem:

Miesiąc od naszego ''póki śmierć nas nie rozłączy''. Na zawsze twoja

Rute i Diogo byli parą od 2013 roku. Ślub wzięli 25 czerwca, zaledwie tydzień przed śmiercią piłkarza. Kobieta określiła to wydarzenie jako „spełnienie marzeń”. Nic dziwnego, że po tragedii zniknęła z mediów społecznościowych. Jej powrót i wpis pełen emocji głęboko poruszył obserwujących.

Żona Diogo Joty pojawiła się na meczu

16 sierpnia wdowa po piłkarzu pojawiła się na meczu Wolverhampton Wanderers i Manchester City na stadionie Molineux w Wolverhampton w Anglii. To już drugi raz, gdy zdecydowała się na taki krok od momentu śmierci męża. Po stracie ukochanego Rute, z wyjątkiem jednego wpisu, całkowicie usunęła się z mediów i życia publicznego. Jej obecność na meczu wywołała więc ogromne poruszenie i zwróciła uwagę opinii publicznej.

U jej boku na trybunach zasiadł Ruben Neves - również piłkarz i najbliższy przyjaciel Diogo Joty. Co więcej, w oczy od razu rzucał się fakt, że Rute wciąż nosi na palcu obrączkę i pierścionek zaręczynowy. Ponadto, ponownie pojawiła się w białej sukience, co nie jest przypadkowe, bowiem mąż nazywał ją "białą dziewczynką".

Cristiano Ronaldo reaguje na śmierć kolegi. Wzruszający gest piłkarza

Cristiano Ronaldo, kapitan reprezentacji Portugalii, zareagował na wiadomość o śmierci Diogo Joty i jego brata Andre tuż po tragedii. Na swoim profilu na Instagramie opublikował czarno-białe zdjęcie Joty, do którego dołączył przejmujący wpis:

To nie ma sensu. Dopiero co byliśmy razem w reprezentacji, niedawno się ożeniłeś. Twojej rodzinie, żonie i dzieciom składam kondolencje i życzę im wszelkiej siły tego świata. Wiem, że zawsze będziesz z nimi. Spoczywajcie w pokoju, Diogo i Andre. Wszyscy będziemy za Wami tęsknić

Według informacji podanych przez serwis Record, Ronaldo osobiście skontaktował się z Rute Cardoso, by wyrazić wsparcie i zaoferować pomoc.

Żona Diogo Joty pojawiła się na meczu blisko 2 miesiące od śmierci męża, fot. Dave Shopland/Associated Press/East News

