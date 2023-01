Żona Dawida Kubackiego pokazała wzruszające kadry z córkami

W ostatnim czasie sporo się dzieje w życiu Dawida Kubackiego - zarówno tym sportowym, jak i prywatnym. Polski skoczek nie tylko osiąga sukcesy na arenie międzynarodowej, ale także ma rodzinne powody do radości. W końcu ostatnio przyszła na świat jego druga córka! Teraz ukochana żona sportowca, Marta Kubacka, pokazała na swoim Instagramie rozczulający kadr, na którym widzimy pociechy pary.

Córki Dawida Kubackiego rozczulają fanów

Popularny i ceniony skoczek ma za sobą wiele chwil radości. Niedawno Dawid Kubacki po raz drugi został ojcem. Szóstego stycznia tego roku na świat przyszła jego druga córka - Maja. Wówczas żona sportowca pochwaliła się pierwszymi kadrami maleństwa za pośrednictwem Instagrama, a cała rodzina nie kryła swojego szczęścia. Chwile potem sam Dawid Kubacki pokazał zdjęcie z pierwszego spotkania z córką. Wówczas kadry taty z dzieckiem rozczuliły internautów. Nie inaczej było tym razem! Okazuje się, że żona sportowca wróciła już ze szpitala do domu, a tam czekała na nią starsza córka Dawida Kubackiego, Zuzanna. Po ostatnim zdjęciu widać, że ta zdążyła już pokochać młodszą siostrę. Tylko spójrzcie!

Na fotografii, która została opublikowana na Instagramie Marty Kubackiej widać dwie córki. Najmłodsza Maja słodko śpi, podczas gdy starsza nie może od niej oderwać wzroku - widać, że będzie opoką, dla swojej młodszej siostry. Dawid Kubacki będzie musiał jednak jeszcze chwilę poczekać, aby móc oglądać takie widoki na żywo.



Aktualnie popularny skoczek przebywa z dala od domu, bo w Japonii. To właśnie tam 32-latek przygotowuje się do wymagających, aż trzech konkursów indywidualnych. Zawody w Sapporo będziemy mogli oglądać już od piątku do niedzieli. Jesteśmy pewni, że wszystkie trzy kobiety skoczka będą za niego trzymać kciuki. Te jednak mogą się okazać zbędne, ponieważ w ostatnim czasie skoczek może się pochwalić naprawdę świetną, sportową formą. W końcu podczas minionego Turnieju Czterech Skoczni zajął 2. miejsce! Oby tak dalej!

