Żona Dawida Kubackiego zabrała głos w sprawie wydarzeń sprzed kilku tygodni. Marta Kubacka w marcu w ciężkim stanie trafiła do szpitala, a lekarze walczyli o jej życie. Na szczęście, po kilku tygodniach nastąpił przełom, a żona skoczka poczuła się lepiej i mogła wrócić do domu. Teraz Marta Kubacka opublikowała poruszający wpis, w którym wspomina dramatyczne chwile. Pokazała również bliznę.

Dokładnie 20 marca cała Polska wstrzymała oddech. Okazało się wówczas, że żona Dawida Kubackiego walczy o życie. Sportowiec, który dzień wcześniej zrezygnował z udziału w kolejnych skokach narciarskich i pilnie wrócił do domu, opublikował wstrząsający wpis, w którym poinformował o złym stanie zdrowia ukochanej żony. Marta Kubacka z powodów kardiologicznych trafiła do szpitala.

Żona Dawida Kubackiego po tygodniach walki o życie wyszła ze szpitala, a teraz opublikowała wpis, w którym wraca do swojego dramatu.

Blizny, blizny jedne z nielicznych które mam na swoim ciele. Prawda jest taka gdyby nie one, mnie na tym świecie już by nie było… Przyczynił się do tego sztab ludzi i ich praca, począwszy od szybkiej reanimacji mnie w domu przez bliskich (bardzo dziękuje), przez cały personel szpitali w których byłam, a skończywszy na Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu- zaczęła swój wpis Marta Kubacka.