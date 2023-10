Dawid Kubacki wraca do regularnych treningów! Przypomnijmy, że gdy skoczek dowiedział się, że jego żona w stanie krytycznym trafiła do szpitala, natychmiast zrezygnował z rywalizacji na końcówce Pucharu Świata, nie bacząc na świetną lokatę, jaką wówczas zajmował. Zobaczcie, co w tej sprawie ma do powiedzenia trener kadry.

Dawid Kubacki wznawia treningi. Trener: "Wraz z Martą dobrze sobie radzą"

Ostatnie tygodnie z pewnością należały do najtrudniejszych doświadczeń Dawida Kubackiego. Skoczek narciarski zawiesił starty w konkursach Pucharu Świata, by czuwać przy żonie, Marcie, która walczyła o życie w szpitalu. W takich okolicznościach nie było mowy o tym, by sportowiec mógł kontynuować rywalizację. Na szczęście ukochana skoczka po kilku tygodniach leczenia opuściła szpital i teraz zaczęła intensywną rehabilitację. Mąż nadal trwał u jej boku, zaznaczając, że musi nauczyć się funkcjonowania w nowej rzeczywistości - Marta Kubacka dołączyła bowiem do grona osób, których pracę serca wspiera rozrusznik.

Teraz jednak media obiegła informacja, że 33-latek wraca do treningów z kolegami z kadry i najprawdopodobniej wystartuje w rywalizacji w nadchodzącym sezonie, a nawet już podczas letniej Grand Prix. Wiadomość tę przekazał szkoleniowiec, Thomas Thurnbichler, przy okazji informując, że zarówno skoczek jak i jego żona są już gotowi na takie zmiany:

- Przeprowadziłem naprawdę owocną rozmowę z Dawidem. Wraz z Martą bardzo dobrze radzą sobie z zaistniałą sytuacją - powiedział Thomas Thurnbichler.

O tym, jakie będą dalsze kroki Dawida Kubackiego, trener opowiedział w rozmowie z serwisem skijumping.pl:

- Dawid Kubacki zaczął już trenować wspólnie z grupą - obwieścił

Thomas Turnbichler wie, że do planów Dawida Kubackiego na najbliższe miesiące należy podchodzić jednak z dużą elastycznością:

- Oczywiście, musimy być elastyczni w kontekście jego sytuacji, ale wygląda na to, że od początku sezonu letniego będzie w pełni zaangażowany w proces treningowy, jeżeli wszystko będzie rozwijało się tak pozytywnie, jak w ostatnim czasie - zauważył

Przypomnijmy, że gdy tylko Dawid Kubacki dowiedział się o złym stanie zdrowia żony, natychmiast zrezygnował z dalszych startów w Pucharze Świata, mówiąc, że to dla niego koniec sezonu, mimo że miał realną szansę na finałowe podium. Jeszcze w styczniu był liderem rankingu, a w momencie wycofania się z konkursów zajmował trzecią lokatę, z której teoretycznie mógł jeszcze awansować wyżej.

Walka o zdrowie i życie żony była jednak nieporównywalnie ważniejsza niż wizja Kryształowej Kuli. Taka postawa całemu środowisku związanemu ze skokami narciarskimi bardzo zaimponowała, a Anze Lanisek, który w klasyfikacji generalnej wyprzedził Polaka i uplasował się na trzecim miejscu, podczas dekoracji wszedł na podium z kartonową podobizną Kubackiego.

Jesteśmy pod wrażeniem i trzymamy kciuki za Dawida i Martę Kubackich!

