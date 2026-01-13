Anna Kurek, znana polska siatkarka i żona Bartosza Kurka, opublikowała na Instagramie niepokojące zdjęcie. Na fotografii widać ją leżącą w szpitalnym łóżku, podłączoną do medycznej aparatury. Mimo nieujawnionej przyczyny hospitalizacji, siatkarka zaznaczyła, że czuje się dobrze. Wiadomość ta poruszyła fanów pary. Zdjęcie zostało wykonane w Tokio, gdzie obecnie mieszkają.

Zdjęcie z łóżka szpitalnego i tajemniczy wpis

Anna i Bartosz Kurek są parą od 2016 roku, a ślub wzięli w 2020 roku. Oboje są siatkarzami i chętnie dzielą się swoim życiem prywatnym w mediach społecznościowych. Obecnie mieszkają w Tokio, gdzie prowadzą wspólne życie i pracują. W jednym z wywiadów Bartosz Kurek wyznał, że z jego strony była to miłość od pierwszego wejrzenia.

Teraz niespodziewanie Anna Kurek opublikowała zdjęcie ze szpitala w Tokio. W opublikowanym wpisie starała się zachować optymizm i zapewniła, że czuje się dobrze. Do fotografii Anna Kurek dodała wymowny podpis, cytując japońskie przysłowie. Wpis ten, choć krótki, był silnym przekazem dotyczącym siły i wytrwałości. Sportsmenka na InstaStories zdradziła, że czuje się dobrze i ma ogromną ochotę na kawę. Jednak nie podała szczegółów dotyczących przyczyny jej pobytu w placówce medycznej.

Jak mówi japońskie przysłowie 七転び八起き można upaść siedem razy, ważne żeby wstać za ósmym - napisała Anna Kurek na Instagramie

Lawina komentarzy i życzenia powrotu do zdrowia

Pod wpisem Anny Kurek błyskawicznie pojawiło się mnóstwo komentarzy. Internauci, znajomi oraz fani siatkarki zaczęli przesyłać życzenia zdrowia i wsparcia. W komentarzach dominowały emocjonalne słowa i ciepłe reakcje, które potwierdzają sympatię, jaką Anna Kurek darzona jest wśród kibiców.

Duzzzo zdrowia !!!!

Trzymam kciuki za szybki powrót do zdrowia!!

Zdrowiej Ania!

Życzymy szybkiego powrotu do pełni zdrowia!

