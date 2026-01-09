Adrianna Krysian niedawno opublikowała zdjęcie, które wzbudziło niepokój wśród jej fanów. Aktorka znana z epizodycznych ról w serialach takich jak "Na dobre i na złe" czy "Na sygnale", trafiła do szpitala z powodu urazu kręgosłupa. Pod jej wpisem szybko pojawiło się wiele pełnych wsparcia i ciepłych słów komentarzy.

Adrianna Krysian cieszy się dużą popularnością

Adrianna Krysian jest polską aktorką i influencerką, która łączy działalność w mediach społecznościowych z rolami w telewizji. Zdobyła popularność dzięki udziałowi w serialach takich jak "Na dobre i na złe", "Na sygnale", "W rytmie serca" czy "Komisarz Alex", gdzie najczęściej pojawiała się w charakterystycznych epizodach, między innymi jako pielęgniarka, co pomogło jej zbudować rozpoznawalność wśród widzów telewizyjnych.

Poza aktorstwem Adrianna aktywnie działa w internecie - wcześniej współtworzyła treści w popularnym kanale BEKSY, a także jest częścią grupy twórców 6IXTEEN na TikToku. Na Instagramie, gdzie obserwuje ją ponad 250 tysięcy osób, dzieli się z fanami fragmentami życia, modowymi stylizacjami i współpracami z markami, a jej konto przyciąga dużą uwagę internautów.

Adrianna Krysian pokazała zdjęcie ze szpitala

Jedno z najnowszych zdjęć, które Adrianna Krysian opublikowała w mediach społecznościowych, przyciągnęło szczególną uwagę jej fanów. Aktorka pokazała się na szpitalnym łóżku i w opowiedziała o okolicznościach urazu, którego doznała. Jak się okazuje, do wypadku doszło przez... kichnięcie.

Może trudno w to uwierzyć, sama wciąż nie do końca wierzę, ale kichnęłam, zgięło mnie w pół i już nie byłam w stanie się podnieść. Od kilku godzin czekam na wyniki badań leżąc w szpitalu, bo tylko w pozycji zupełnie płaskiej nie czuję przeszywającego bólu w lędźwiach przekazała.

Leżę tutaj i obserwuję, jak przyjeżdżają kolejni pacjenci, każdy z inną historią, innym problemem. Przed chwilą trafiła tu pani z pozornie niezwiązanym dolegliwościami, a prześwietlenie pokazało zaawansowanego raka płuc… Takie chwile brutalnie, ale wyraźnie przypominają, że nie ma nic cenniejszego niż zdrowie. dodała

Internaucie błyskawicznie przekazali jej mnóstwo wsparcia w komentarzach.

Ada, trzymam kciuki

Dużo zdrówka dla Ciebie

Zdrowie to najważniejsze co jest nam dane w życiu. Nie ma nic ważniejszego. Dużo zdrówka! czytamy pod wpisem.

Zobacz także: Andrzej Piaseczny szczerze o ukochanym: "Dał mi uśmiech trwającego szczęścia"