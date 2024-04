Zaledwie tydzień temu Dagmara Kaźmierska podjęła zaskakującą decyzję o odejściu z "Tańca z Gwiazdami", a teraz wybuchła prawdziwa afera związana z jej osobą. Portal Goniec.pl opublikował obszerny tekst opisujący na podstawie zeznań ofiary Dagmary Kaźmierskiej, a na jego fali kolejne gwiazdy zajmują stanowisko w sprawie.

Zaskakujące informacje nt. Dagmary Kaźmierskiej jako pierwszy ujawnił portal Goniec.pl, a teraz na jaw wychodzą kolejne, nowe fakty. Szczegóły zeznań osób, które miały być ofiarami Kaźmierskiej, naprawdę szokują. Nic zatem dziwnego, że głos w sprawie zabrały również osoby znane - wśród nich znalazła się m.in. aktorka Zofia Zborowska.

Zborowska nie gryzła się w język, komentując aferę skupioną wokół przeszłości byłej gwiazdy "Królowych życia". Nie była w stanie uwierzyć, że w mediach promuje się podobne postaci:

Ja nawet nie wiedziałam do wczoraj o istnieniu tej kobiety. Przeczytałam artykuł i zrobiło mi się słabo. Jakim cudem w Polsce promuje się na gwiazdy takie osoby? Czy może mi to ktoś wytłumaczyć?

Nie tylko Zofia Zborowska zdecydowała się zabrać głos ws. faktów z przeszłości Dagmary Kaźmierskiej, które od kilkudziesięciu godzin wychodzą na jaw. W temacie wypowiedziały się również dziennikarki, m.in. Hanna Lis czy Paulina Koziejowska.

Z ciekawości (niezdrowej, przyznam) weszłam na jej konto na IG. Zebrało mi się na mdłości, kiedy zobaczyłam ile osób publicznych ją obserwuje (w tym moich znajomych) i zostawia jej lajki, serduszka i pochlebcze komentarze. Nie do wiary jak nisko upadliśmy jako społeczeństwo. Nie charakter, talent, czy wiedza, a kasa i fejm definiują dziś w PL człowieka

Dlatego już nawet nie chce mi się nic na ten temat pisać, nagrywać…. Bo to nic nie daje, tylko pochłania moją/Twoją energię. Widać tak jest i będzie. Wszyscy wiedzieli… Nikt nie mówił… I to nie jest tak, że ludzie nie łączą kropek. Właśnie niestety łączą i to bardzo dobrze. Smutne to…

- dodała Paulina Koziejowska.