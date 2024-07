Zofia Ślotała opowiedziała o obozie Anny Lewandowskiej. Stylistka wzięła udział w zimowej edycji wyjazdu ze znaną trenerką i już szykuje się do letniego wyjazdu. Zosia Ślotała przyznaje, że wyjazd z Anią to spore wyzwanie kondycyjne, dlatego już teraz mentalnie przygotowuje się do kolejnych treningów pod okiem żony Roberta Lewandowskiego.

Już jestem przygotowana na hardcore fizyczny i na jej wykłady - powiedziała Zosia przed kamerą Party.pl.

A jak wygląda obóz pod okiem Lewandowskiej? Dowiecie się z materiału wideo.

Zofia Ślotała zdradziła, jak jest na obozach Anny Lewandowskiej.

Stylistka jest bardzo wysportowana i szykuje się również na letnią edycję obozu Ani.