26 maja, podczas wyborów do Europarlamentu 2019, pod jednym z lokali wyborczych w Warszawie doszło do kłótni między Kingą Rusin a Zofią Klepacką. Dziennikarka zobaczyła na ulicy Olimpijkę i powiedziała w jej kierunku: Wstyd! Wtedy Klepacka podeszła do Rusin i zaczęła nagrywać ich sprzeczkę. Całą sytuację opublikowała w mediach społecznościowych!

Za prezenterką opowiedziało się wiele gwiazd, a mistrzyni świata w windsurfingu poruszyła temat kłótni na antenie TVP Info. Zobaczcie, jak opisała całą sytuację i w jaki sposób odniosła się do zachowania Kingi Rusin!

Zofia Klepacka o sprzeczce z Kingą Rusin!

Zofia Klepacka jest znaną sportsmenką, ale ostatnio zasłynęła z kontrowersyjnych wpisów w mediach społecznościowych, w których ostro krytykuje środowiska LGBT.

Mówię kategoryczne NIE dla promocji środowisk LGBT i będę bronić tradycyjnej Polski – to jeden z ostatnich wpisów Zofii Klepackiej.

Kinga Rusin otwarcie przeciwstawia się takim reakcjom i swoje zdanie wyraziła pod lokalem wyborczym. Zofia Klepacka odniosła się do tego wydarzenia i w TVP Info opowiedziała, jak wyglądało całe zajście z jej perspektywy. Rozmowę prowadziła Anna Popek, która na wstępie powiedziała:

Pewna prezenterka zaatakowała cię przed lokalem wyborczym zarzucając ci, a właściwie oceniając Twoje poglądy i mówiąc, że powinnaś się wstydzić tego. Ja myślę, że skoro żyjemy w wolnym kraju każdy ma prawo do wyrażania swoich poglądów zwłaszcza w kwestiach takich, jak wychowanie dzieci. - w ten sposób zaczęła rozmowę z Zofią Klepacką.

Ani razu nie wymieniła nazwiska Kingi Rusin, za każdym razem mówiła o niej "pewna prezenterka" czy "ta Pani". To zaskakująca postawa! Następnie zapytała sportsmenkę, aby opisała dokładnie całe zdarzenie. Olimpijka przyznała, że to był dzień, kiedy wróciła z Pucharu Europy i wybrała się na głosowanie ze swoim tatą:

Wyszliśmy z tatą na spacer. W pewnym momencie usłyszałam krzyki w moim kierunku i obrażanie mojej osoby. Podeszłam, włączając kamerę, bo wiedziałam już, że coś jest nie tak - powiedziała Klepacka.

Jak zachowanie Kingi Rusin oceniła Zofia Klepacka?

Zofia Klepacka po tym, co usłyszała od dziennikarki na antenie telewizji publicznej stwierdziła, że to Rusin zabrakło szacunku do drugiego człowieka. Zdaniem Zofii Klepackiej może mieć takie poglądy, jakie chce, nawet jako osoba publiczna, a inni nie mają prawa jej za to krytykować.

Jestem sportowcem, mamą dwójką dzieci i obywatelem przede wszystkimi, i tak samo mam prawo mieć swoje poglądy, tak jak każdy inny - dodała w TVP Info.

Uwagę internautów zwraca również stronnicza postawa Anny Popek, która staje w obronie Klepackiej i dość lekceważąco wypowiada się o Kindze Rusin, którą zna prywatnie. Zresztą - zobaczcie sami poniżej!

Z pewnością konflikt między gwiazdami tak szybko się nie zakończy. Czy to koniec publicznej wymiany zdań?

Zofia Klepacka postanowiła przedstawić swój punkt widzenia

Kinga Rusin jest znana z tego, że nie ukrywa swoich poglądów.

