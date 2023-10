Wychodzisz za mąż w 2020 roku? A może po prostu lubisz śledzić ślubne trendy? Jeśli tak, to mamy coś specjalnego! Przedstawiamy hity z najnowszych kolekcji ślubnych zagranicznych projektantów. To właśnie te suknie będą najczęściej wybierane w tym roku. Niektóre propozycje są bardzo odważne, inne klasyczne, jeszcze inne dość kontrowersyjne. Niewątpliwie każda przyszła panna młoda znajdzie tu coś dla siebie. Koniecznie zobaczcie, co proponują wielcy projektanci w modzie ślubnej na 2020 rok!

Reklama

Zobacz także: To były najgłośniejsze śluby ostatnich czterech lat! Pamiętacie, kto powiedział sobie "Tak"?