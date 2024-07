10 z 16

Doda i Błażej Szychowski kilka dni temu wrócili do Polski. Jak udało nam się dowiedzieć, na wigilię para udała się do Ciechanowa. To u rodziców Dody czekała na nich kolacja przygotowana przez mamę gwiazdy, Wandę. Dzisiaj Doda odwiedzi rodziców Błażeja w ich domu w Łodzi.