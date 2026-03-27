Głos Agnieszki Kołodziejskiej znają miliony Polaków. W ostatnim czasie prezenterka zaskoczyła wszystkich dużą zmianą w jej życiu zawodowym i usunęła się na jakiś czas z mediów. Teraz niespodziewanie zabrała głos i w końcu ogłosiła wieści.

Agnieszka Kołodziejska zmieniła pracę

Agnieszka Kołodziejska zakończyła jeden z najdłuższych etapów swojej kariery. Po 17 latach prezenterka rozstała się z Radiem Zet, ogłaszając to podczas swojej ostatniej audycji na antenie stacji w grudniu 2025 roku.

Dzisiaj żegnam się z Wami tym utworem. Dziękuję za ostatnich 17 lat, bo to był mój ostatni program w Radiu Zet. Ale świat daje dzisiaj tak wspaniałe możliwości, że mówię zarówno do usłyszenia, jak i do zobaczenia żegnała się z słuchaczami Kołodziejska.

Teraz prezenterka ogłosiła, że Polacy znów będą mogli usłyszeć ją w radiu, choć już na innej częstotliwości. Agnieszka Kołodziejska wraca do wykonywania swojego zawodu w nowym miejscu - w RMF FM.

Nowa rola Agnieszki Kołodziejskiej w RMF FM

Dyrektor programowa RMF FM Iwona Bołdak oficjalnie powitała Agnieszkę Kołodziejską na pokładzie stacji.

Ogromnie się cieszymy, że Agnieszka dołącza do naszej ekipy. Jestem przekonana, że połączenie tego charakterystycznego radiowego głosu, niesamowitej energii i charyzmy Agnieszki będzie doskonałym uzupełnieniem naszej anteny i szybko podbije serca słuchaczy. Witamy na pokładzie! przekazała Bołdak.

Na razie nie podano, jaki program poprowadzi, ani kiedy dokładnie pojawi się na antenie. W rozmowie z Wirtualnymi Mediami zapowiedziała jednak, że fani mogą przygotować się na zupełnie nowe, świeże treści z jej udziałem nie tylko w eterze.

Większość mojej aktywności będzie w internecie, głównie na Instagramie RMF FM. Jak już wspominałam, będę bardzo dużo wyjeżdżała, nie mogę więc być dla nikogo obecna na sztywno od poniedziałku do piątku powiedziała Kołodziejska.

W komunikacie dla mediów prezenterka zaznaczyła też, że fani będę mogli ją usłyszeć nie tylko solo, lecz także w duecie, który ma zagwarantować słuchaczom ogrom emocji.

Szykują się ciekawe rzeczy i szykują się ciekawe i szalone duety. Takiego duetu jeszcze nie robiłam z tak szaloną osobą. Ciekawa jestem, czy słuchacze zgadną, co kombinujemy, ale karty będziemy odkrywać powolutku, bo ja lubię stopniować napięcie zapowiedziała Kołodziejska.

Jesteście ciekawi nowych projektów Agnieszki Kołodziejskiej w RFM FM?

