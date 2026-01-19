"Blue Cafe" i Tatiana Okupnik we wspólnym utworze! Fani czekali na to od lat
"Blue Cafe" to zespół, który zyskał ogromną sławę wśród polskiej publiczności, kiedy jego główną gwiazdą była Tatiana Okupnik. Po latach owocnej współpracy muzyczne losy gwiazdy i grupy muzyków się rozeszły. Teraz znów fani mogą usłyszeć legendarną wokalistkę i zespół w jednym utworze.
Zespół "Blue Cafe" zdobył ogromną sławę wśród polskich słuchaczy z Tatianą Okupnik w roli głównej wokalistki. W pierwszych latach współpracy wspólnie stworzyli hity, które do dziś nie straciły na popularności, między innymi "You May Be in Love", "Love Song" i "Do nieba, do piekła". Zespół reprezentował nawet kraj podczas Konkursu Piosenki Eurowizji w 2004 roku. Niestety losy wokalistki i grupy muzyków rozeszły się w 2005. Od tamtej pory "Blue Cafe" ciągle tworzy muzykę w nową wokalistką, Dominiką Gawędą, choć tym razem zmieszany skład fani mogą usłyszeć w jednym utworze.
Tatiana Okupnik i "Blue Cafe" znów w jednym utworze
Z okazji urodzin radia RMF FM powstał wyjątkowy projekt muzyczny, w którym udział wzięło dokładnie tylu artystów, ile lat ma stacja, czyli aż 36. Jak podają organizatorzy, żaden z wykonawców nie wiedział, kto jeszcze weźmie udział w muzycznym przedsięwzięciu, co wpłynęło na jeszcze bardziej oryginalne, pełne indywidualnych przekazów każdego z muzyków dzieło.
W urodzinowej wersji piosenki "Chodź, pomaluj mój świat", stworzonej specjalnie z okazji urodzin RMF FM, siły połączyli Polscy artyści, których fani od lat nie mieli okazji wysłuchać w nowych, wspólnych projektach. Tak też właśnie stało się z zespołem "Blue Cafe" z aktualną wokalistką Dominiką Gawędą oraz Tatianą Okupnik. Głosy obu piosenkarek usłyszeć możemy właśnie w tym projekcie. W stworzonym do utworu teledysku Dominika zaprezentowała się z założycielem zespołu Pawłem Rurakiem-Sokalem, z kolei Tatiana Okupnik podzieliła się swoją interpretacją wersu "Chodź, pomaluj mój świat" prosto z profesjonalnego studia.
Kogo usłyszymy w wersji "Chodź, pomaluj mój świat" nagranej z okazji 36. urodzin RMF FM?
Wyjątkowa inicjatywa powstała w celu celebrowania urodzin RMF FM i połączyła znacznie więcej głosów i gwiazd polskiej sceny muzycznej. W teledysku do zupełnie nowej wersji "Chodź, pomaluj mój świat" można zobaczyć między innymi Marię Sadowską z partnerem, gwiazdy "The Voice of Poland" oraz trenerkę wokalną z "TTBZ" Agnieszkę Hekiert. Nie zabrakło też oczywiście pięknie zinterpretowanych wersów kultowego utworu wyśpiewanych między innymi przez Patricię Kazadi, Kasię Moś, Marikę, Olgę Szomańską, Janusza Radka, Kubę Szmajkowskiego, Kasię Wilk i Bovską.
Projekt "Chodź, pomaluj mój świat" zrealizowany jako prezent od artystów dla radiowej stacji to przede wszystkim symbol wspólnoty i siły muzyki, z którymi kojarzona jest marka RMF FM.
