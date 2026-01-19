Zespół "Blue Cafe" zdobył ogromną sławę wśród polskich słuchaczy z Tatianą Okupnik w roli głównej wokalistki. W pierwszych latach współpracy wspólnie stworzyli hity, które do dziś nie straciły na popularności, między innymi "You May Be in Love", "Love Song" i "Do nieba, do piekła". Zespół reprezentował nawet kraj podczas Konkursu Piosenki Eurowizji w 2004 roku. Niestety losy wokalistki i grupy muzyków rozeszły się w 2005. Od tamtej pory "Blue Cafe" ciągle tworzy muzykę w nową wokalistką, Dominiką Gawędą, choć tym razem zmieszany skład fani mogą usłyszeć w jednym utworze.

Tatiana Okupnik i "Blue Cafe" znów w jednym utworze

Z okazji urodzin radia RMF FM powstał wyjątkowy projekt muzyczny, w którym udział wzięło dokładnie tylu artystów, ile lat ma stacja, czyli aż 36. Jak podają organizatorzy, żaden z wykonawców nie wiedział, kto jeszcze weźmie udział w muzycznym przedsięwzięciu, co wpłynęło na jeszcze bardziej oryginalne, pełne indywidualnych przekazów każdego z muzyków dzieło.

W urodzinowej wersji piosenki "Chodź, pomaluj mój świat", stworzonej specjalnie z okazji urodzin RMF FM, siły połączyli Polscy artyści, których fani od lat nie mieli okazji wysłuchać w nowych, wspólnych projektach. Tak też właśnie stało się z zespołem "Blue Cafe" z aktualną wokalistką Dominiką Gawędą oraz Tatianą Okupnik. Głosy obu piosenkarek usłyszeć możemy właśnie w tym projekcie. W stworzonym do utworu teledysku Dominika zaprezentowała się z założycielem zespołu Pawłem Rurakiem-Sokalem, z kolei Tatiana Okupnik podzieliła się swoją interpretacją wersu "Chodź, pomaluj mój świat" prosto z profesjonalnego studia.

Kogo usłyszymy w wersji "Chodź, pomaluj mój świat" nagranej z okazji 36. urodzin RMF FM?

Wyjątkowa inicjatywa powstała w celu celebrowania urodzin RMF FM i połączyła znacznie więcej głosów i gwiazd polskiej sceny muzycznej. W teledysku do zupełnie nowej wersji "Chodź, pomaluj mój świat" można zobaczyć między innymi Marię Sadowską z partnerem, gwiazdy "The Voice of Poland" oraz trenerkę wokalną z "TTBZ" Agnieszkę Hekiert. Nie zabrakło też oczywiście pięknie zinterpretowanych wersów kultowego utworu wyśpiewanych między innymi przez Patricię Kazadi, Kasię Moś, Marikę, Olgę Szomańską, Janusza Radka, Kubę Szmajkowskiego, Kasię Wilk i Bovską.

Projekt "Chodź, pomaluj mój świat" zrealizowany jako prezent od artystów dla radiowej stacji to przede wszystkim symbol wspólnoty i siły muzyki, z którymi kojarzona jest marka RMF FM.

