Znieważył pamięć tragicznie zmarłego pilota F-16. Teraz poniesie konsekwencje
Wypowiedź profesora Marka Migalskiego na temat tragicznej śmierci pilota F-16 majora Macieja Krakowiana wywołała oburzenie opinii publicznej. Teraz mężczyzna poniesie konsekwencje. Jak przekazał rzecznik uczelni, politolog został ukarany przez Uniwersytet Śląski upomnieniem. Wystarczająca kara?
W sierpniu bieżącego roku profesor Marek Migalski opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym wypowiedział się na temat katastrofy samolotu F-16. Politolog znieważył zmarłego tragicznie pilota Macieja Krakowiana. Uczelnia postanowiła wyciągnąć wobec niego konsekwencje.
Marek Migalski znieważył pilota F-16
28 sierpnia, podczas przygotowań do pokazów AirSHOW w Radomiu, doszło do tragicznego wypadku z udziałem myśliwca F-16. W katastrofie zginął major Maciej "Slab" Krakowian, jeden z najbardziej doświadczonych pilotów polskich sił powietrznych. Wydarzenie to wstrząsnęło opinią publiczną, a do rodziny zmarłego tragicznie majora napływały kondolencje z całego kraju.
Tuż po tragedii prof. Migalski skomentował katastrofę F-16, określając zmarłego pilota mianem „pirata lotniczego”, „przestępcy” i „nieudacznika”. Jego wypowiedź spotkała się z powszechnym oburzeniem w mediach.
Profesor Migalski zostanie ukarany
Jak poinformowano, wobec profesora Marka Migalskiego zostaną wyciągnięte odpowiednie konsekwencje. Z politologiem przeprowadzono rozmowy i nałożono na niego karę dyscyplinarną.
Odbyły się dwie rozmowy z panem profesorem, jedną przeprowadził Rektor Uniwersytetu Śląskiego, drugą przeprowadził Rzecznik Praw i Wartości Akademickich UŚ. Na Profesora Marka Migalskiego nałożono karę dyscyplinarną upomnienia
Rektor Uniwersytetu Śląskiego, prof. Ryszard Koziołek, już wcześniej wyraził dezaprobatę wobec słów prof. Migalskiego. Podkreślił, że taka wypowiedź jest nie do pogodzenia z etyką i odpowiedzialnością, jakiej wymaga się od naukowca oraz wykładowcy akademickiego.
Fakt, że wypowiedź została zamieszczona na prywatnym koncie w mediach społecznościowych, nie zdejmuje z jej autora odpowiedzialności za przestrzeganie wymienionych wyżej zasad. Media społecznościowe zatarły granicę między tym, co prywatne i publiczne;,osobiste i zawodowe. Używając mediów społecznościowych, stajemy się osobami publicznymi, czyli wywieramy wpływ na życie społeczne i jesteśmy rozpoznawalni w sferze publicznej, nawet jeśli nie realizujemy funkcji lub działań publicznych
