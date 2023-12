Rozpoczęły się wielkie zmiany w Telewizji Polskiej, których nie dało się nie zauważyć. Sytuacja najwyraźniej zaskoczyła dziennikarzy TVP. Przypominamy, że w środę, 20 grudnia nie wyemitowano programów informacyjnych oraz publicystycznych. Sygnał stacji TVP Info został wyłączony. Widzowie nie obejrzeli „Wiadomości” ani „Teleexpressu”. Natomiast wieczorem w studiu pojawił się Marek Czyż, który zaprosił na czwartkowe wydanie odnowionego serwisu informacyjnego. Podobno ruszyła też fala zwolnień.

To będą gorzkie święta dla dotychczasowych pracowników Telewizji Polskiej. 19 grudnia minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz odwołał zarząd TVP, Polskiego Radia oraz Polskiej Agencji Prasowej. Jak nieoficjalnie ustalił Onet, szefem nowych „Wiadomości” będzie Paweł Płuska. Informator przekazał serwisowi Plejada, że rozpoczęła się wielka czystka.

Zobacz także: Spadają kolejne programy w TVP. Widzów przywitała czarna plansza

W środę, 20 grudnia zgodnie z ramówką widzowi powinni zobaczyć „Teleexpress”. Jednak zablokowano program TVP, a Marta Piasecka, która miała poprowadzić format, grzmiała w mediach społecznościowych. Niedawno dziennikarka udzieliła wywiadu dla TV Republika, w którym także wspomniała o mailach.

Teraz bardzo wiele osób dostało maila pod tytułem, że nie mogą się stawiać do pracy, ale muszą być dostępni na wezwanie pracodawcy. Także to nie jest zwolnienie teoretycznie, ale zwolnienie będzie pewnie w przypadku wezwania do pracy. Wszyscy są bardzo zestresowani od 15 października. Wisi nad nami topór. My żyjemy w ciągłym stresie

– powiedziała Marta Piasecka.