Tomasz Trela, poseł Nowej Lewicy, przeżył właśnie jeden z najważniejszych momentów w swoim życiu. Polityk poślubił swoją ukochaną, Dominikę Bulżacką, która na co dzień pracuje jako adwokatka. Ceremonia ślubna odbyła się w Łodzi, w prestiżowym Muzeum Pałacu Herbsta. Uroczystość miała wyjątkowy charakter nie tylko ze względu na miejsce, ale także osobę, która ją poprowadziła. Para powiedziała sobie "tak" przed prezydent miasta Łodzi, Hanna Zdanowska.

Reklama

Ukochana Tomasza Treli olśniła w białej sukni

Dominika Bulżacka, znana adwokatka reprezentująca klientów indywidualnych oraz podmioty gospodarcze, przyciągnęła wzrok wszystkich gości swoją stylizacją. Na ceremonię założyła długą, olśniewającą białą suknię. Jej stylizacja była utrzymana w klasycznym duchu, co jeszcze bardziej podkreśliło podniosłość wydarzenia. Pan młody z kolei postawił na klasyczny, granatowy garnitur.

Tomasz Trela za pośrednictwem mediów społecznościowych pochwalił się swoim szczęście i pokazał zdjęcia z uroczystości.

Największa kampania w moim życiu zakończona sukcesem. Moja żona - Dominika Bulzacka - Trela napisał szczęśliwy polityk.

Ślub w Muzeum Pałacu Herbsta w Łodzi

Muzeum Pałacu Herbsta to jedno z najbardziej reprezentacyjnych miejsc w Łodzi, które często wybierane jest na uroczystości o wyjątkowym charakterze. To właśnie tutaj Tomasz Trela i Dominika Bulżacka powiedzieli sobie "tak". Miejsce, pełne historycznego uroku i artystycznego ducha, okazało się idealnym tłem dla tego wydarzenia.

Jak informuje "Fakt" po oficjalnej ceremonii nowożeńcy oraz zaproszeni goście udali się na wesele do jednego z łódzkich hoteli.

Na miejsce podjechali mercedesem klasy S informuje ''Fakt''.

Zobaczcie zdjęcia z uroczystości!

Zobacz także: