Konrad Berkowicz, poseł i jeden z liderów Konfederacji, znalazł się w centrum skandalu po tym, jak został przyłapany na rzekomej "próbie kradzieży" w sklepie IKEA. Jak podają źródła, incydent dotyczył wyniesienia ze sklepu patelni i talerzy, które nie zostały zeskanowane przy kasie samoobsługowej.

Polityk nie zaprzecza doniesieniom i otwarcie przyznał się do sytuacji. Jak tłumaczył, robił zakupy w pośpiechu i słuchał czegoś na słuchawkach. W rezultacie nie zauważył, że niektóre przedmioty nie zostały nabite na kasie. „Zwykła nieuwaga. Patelnia i talerze”, napisał Berkowicz w oświadczeniu.

Podkreślił również, że przyjął mandat i przeprosił za sytuację. Dodał, że nie zasłaniał się immunitetem poselskim, co jego zdaniem odróżnia go od innych polityków zamieszanych w kontrowersje, takich jak Mejza czy Sterczewski.

Premier Donald Tusk skomentował sytuację w mediach społecznościowych. Premier polskiego rządu nie gryzł się w język.

Jeden z liderów Konfederacji, Berkowicz przyłapany na próbie kradzieży w Ikei. Mało w porównaniu z PiS, ale od czegoś trzeba przecież zacząć napisał Tusk.

W odpowiedzi na komentarz premiera, Konrad Berkowicz przyznał się do winy, ale także ostro skrytykował Donalda Tuska.

Robiłem dziś w dużym pośpiechu spore zakupy w IKEA, słuchając czegoś na słuchawkach. Kasowałem wszystko, ale okazało się, że nie wszystko się nabiło. Zwykła nieuwaga. Patelnia i talerze przekazał członek Konfederacji.

Czym innym jest, będąc na słuchawkach i mając masę zakupów, czegoś zapomnieć zeskanować na kasie samoobsługowej w sklepie meblowym, a czym innym jest okraść oszczędności Polaków w aferze Amber Gold. Jesteś, cyniku zakłamany, ostatnią osobą, która może kogokolwiek oskarżać o »złodziejstwo« dodał polityk w mediach społecznościowych pod adresem premiera.

Policja potwierdziła medialne doniesienia o incydencie w IKEI

Na incydent zareagował również Sławomir Mentzen, współprzewodniczący Konfederacji. W publicznym wpisie wyraził poparcie dla Berkowicza i skrytykował sposób, w jaki sprawa została nagłośniona. „Robienie z tej oczywistej pomyłki próby kradzieży jest głupie. A atakowanie go przez odpowiedzialnych za wielomilionowe wały polityków to zwykła żenada”, skomentował Mentzen.

Rzecznik policji w rozmowie z dziennikarzami potwierdził, że w sklepie IKEA rzeczywiście doszło do próby kradzieży. Nie wskazano jednak oficjalnie, kto był sprawcą. Mimo to, polityk sam przyznał się do winy i przyjął mandat, co potwierdza jego udział w incydencie.

