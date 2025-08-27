Michalina Manios zyskała rozpoznawalność w 2011 roku jako uczestniczka drugiej edycji programu „Top Model”. W historii programu zapisała się jako pierwsza osoba interpłciowa, która wzięła udział w polskiej edycji show. W trakcie trwania programu opowiedziała o swojej wyjątkowej historii – urodziła się z cechami obu płci (hermafrodytyzm), a w wieku 18 lat przeszła operację korekty płci, by móc w pełni żyć jako kobieta. Będąc dzieckiem, funkcjonowała jako Michał. Jednak – jak sama podkreśla – od zawsze czuje się kobietą. Jej udział w programie zakończył się zdobyciem trzeciego miejsca, a jej odwaga i autentyczność zdobyły uznanie zarówno jurorów, jak i widzów. Później jednak modelka zniknęła z pierwszych stron gazet i nagłówków tabloidów.

Michalina Manios potwierdziła związek z politykiem Konfederacji. Internauci mają mnóstwo pytań

Nowy związek Michaliny Manios wzbudził szerokie zainteresowanie mediów i opinii publicznej, szczególnie ze względu na tożsamość jej partnera. Modelka związała się z Dawidem Szóstakiem, politykiem związanym z Konfederacją oraz Ruchem Narodowym. W 2023 roku Szóstak kandydował w wyborach do Sejmu w okręgu 31, obejmującym województwo śląskie. Uzyskał wówczas 529 głosów, co według danych Państwowej Komisji Wyborczej przytoczonych przez portal o2, stanowiło 0,10 proc. wszystkich oddanych głosów.

Informacja o relacji Michaliny Manios i Dawida Szóstaka błyskawicznie obiegła Internet i wywołała falę komentarzy w mediach społecznościowych. Para sama to potwierdziła za pośrednictwem Facebooka. Większość użytkowników zareagowała pozytywnie, składając parze gratulacje i życzenia powodzenia. Jednak nie zabrakło również pytań i wątpliwości, dotyczących tego, jak przeszłość Michaliny – jako osoby interpłciowej – może wpływać na jej relację z politykiem o konserwatywnych poglądach. Temat ten stał się przedmiotem gorących dyskusji w sieci, a komentarze były bardzo zróżnicowane – od wyrazów poparcia po krytykę.

Michalina Manios i Dawid Szóstak zareagowali na poruszenie w sieci

Michalina Manios i Dawid Szóstak nie pozostają obojętni na zainteresowanie, jakie wzbudził ich związek. Para zapowiedziała, że wkrótce udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania swoich obserwatorów. Fani czekają na więcej informacji, licząc na otwartość i szczerość, z jakiej Michalina zasłynęła już w czasach swojego udziału w „Top Model”.

Ciało i psychika rozwijało się w stronę kobiecą, tylko nie narządy płciowe. Wstydziłam się chodzić na lekcje WF mówiła Manios w 2012 roku w „Pytaniu na śniadanie”.

