Mela Koteluk została mamą! Artystka przekazała radosne wieści w mediach społecznościowych, a fani błyskawicznie zasypali ją gratulacjami. Nie zabrakło też komentarzy od gwiazd, w tym Maffashion, Katarzyny Nosowskiej, Kasi Sokołowskiej, Marii Peszek czy Anny Rusowicz. Poznaliśmy płeć i imię dziecka.

Mela Koteluk spełnia się prywatnie i zawodowo

Mela Koteluk od lat należy do czołowych artystek polskiej sceny alternatywnej, a jej twórczość przyniosła jej m.in. sześć statuetek "Fryderyka" i ogromną popularność. Wokalistka, znana z takich przebojów jak "Melodia ulotna", wielokrotnie współpracowała z topowymi muzykami, tworząc cenione duety. Ostatnio jednak jej życie koncentruje się nie tylko na muzyce. W sierpniu artystka poinformowała, że spodziewa się dziecka ze swoim partnerem Bartoszem Nalazkiem, co wywołało falę gratulacji od fanów i znajomych z branży.

Skończyłam 40 lat, ukazała się moja nowa płyta i… spodziewam się dziecka! Zawsze czułam, że jeżeli kiedykolwiek zostanę mamą, to raczej w późniejszym czasie. Poznanie Bartosza sprawiło, że puzzle zaczęły wskakiwać na swoje miejsca. Zrozumiałam, czym jest dobra relacja, odzyskałam spokój i przestałam się bać wielu rzeczy, które nie zasługiwały na uwagę. Dziś tworzymy patchworkową rodzinę - Bartosz ma syna z poprzedniego związku, a wkrótce na świecie pojawi się nasze dziecko. Czuję się silniejsza i na pewno mam inną hierarchię wartości niż dekadę temu. Przede mną nowe wyzwania - godzenie macierzyństwa z twórczością, próbami, koncertami. A teraz intensywnie wertuję temat swoich korzeni mówiła w rozmowie z Twoim Stylem.

Mela Koteluk urodziła

Teraz artystka przekazała fanom za pośrednictwem mediów społecznościowych kolejną, wspaniałą wiadomość. Wokalistka urodziła chłopca, któremu wybrała imię Leo Tadeusz. Pokazała także zdjęcie stópki noworodka.

LEO TADEUSZ. Here I am! napisała Koteluk na Instagramie.

Sekcję komentarzy błyskawicznie zalała fala gratulacji od sympatyków Meli Koteluk. Nie zabrakło rzecz jasna wpisów od jej koleżanek i kolegów z branży muzycznej.

Melu! Gratulacje dla Was napisała Katarzyna Nosowska.

