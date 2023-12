Mama Gabriela Seweryna pojawiła się w kilku odcinkach "Królowych życia" i wydawało się, że ją i syna łączy silna więź. Niestety, potem w mediach zaczęły pojawiać się informacje o pogarszających się między nimi stosunkach. Co wiadomo natomiast o kobiecie obecnie?

Co się dzieje z mamą Gabriela Seweryna?

Tragedią, jaka spotkała najbliższych Gabriela Seweryna, jeszcze długo będzie żyć polska prasa. Dopiero co zresztą w sieci pojawiło się nowe nagranie, pokazujące 56-latka na krótko przed śmiercią. Jego odejście nieprzerwanie rodzi szereg dyskusji i niejasności, ale wygląda na to, że dopiero śledztwo prokuratury odpowie na wszystkie pytania. Tymczasem w mediach sporo mówi się również o mamie projektanta.

Gabriel Seweryn z mamą Instagram@gabriel_seweryn

Gdy Gabriel występował w hicie TTV "Królowe życia", w kilku odcinkach pojawiła się też właśnie jego mama. Już na pierwszy rzut oka było widać, że tych dwoje łączy silna więź, a kobieta stara się wspierać syna we wszystkich decyzjach. Z czasem jednak zaczęło się to zmieniać.

Mówiono, że gdy 56-latek rozstał się ze swoim ówczesnym partnerem i wszedł w nowy związek, jego relacja z mamą mocno się pogorszyła. Miał wyznać nawet, że "nie interesuje go to, czy ta akceptuje jego nowego partnera". Potem było tylko gorzej, bo niedługo przed śmiercią Gabriela pojawiały się nawet głosy, że zerwał on wszelkie kontakty z matką.

Mama zerwała z nim kontakt jakiś czas temu, bo Gabriel pożyczał od niej pieniądze i nie oddawał - możemy przeczytać w sieci.

Co natomiast teraz dzieje się z kobietą? Na to pytanie nie w sposób znaleźć odpowiedź. Mama Gabriela nie skomentowała w żaden sposób śmierci syna, a w sieci nie prowadzi żadnego profilu. Mamy nadzieję, że ma wsparcie w tak trudnym czasie.

