Znamy datę premiery czwartej części "Kogla Mogla". Zobaczcie zdjęcia z planu. Radykalne zmiany u Wolańskiej! 

Świetna wiadomość dla wszystkich fanów "Kogla Mogla"! Już za kilka miesięcy do kin trafi najnowsza odsłona kultowego filmu sprzed ponad 30 lat. Jak już wiadomo, zdjęcia na planie rozpoczęły się w połowie lipca. Ilona Łepkowska zdradziła wówczas, że w filmie "Koniec świata czyli Kogel - mogel 4" pojawią się gwiazdy poprzednich części oraz nowi aktorzy. Scenarzystka przyznała również, że produkcja będzie utrzymana w klimacie pierwszych dwóch części "Kogla Mogla". Jak potoczą się losy bohaterów "Kogla Mogla" i kiedy odbędzie się premiera filmu? Wiemy!

Rewolucja w życiu Wolańskiej!

Nie możecie doczekać się premiery najnowszej odsłony "Kogla Mogla"? Mamy dla Was dobrą wiadomość! Okazuje się, że premiera czwartej części kultowego filmu jest zapowiedziana na styczeń 2021 roku. A co wydarzy się w życiu Kasi, Barbary i Mariana Wolańskich, Marcina Zawady i Piotrusia? Będzie się działo! W najnowszej odsłonie "Kogla Mogla" dowiemy się m.in. o prawdziwej rewolucji w życiu Wolańskiej! Okazuje się, że Barbara Wolańska, która w trzeciej części filmu wydała książkę "Jak znalazłam swój punkt G?" i została ekspertką od seksu, radykalnie zmieni swoje życie i teraz postawi na celibat!

U Marcina Zawady i Agnieszki Wolańskiej będzie rozkwitać miłość, a babcia Solska już zacznie marzyć o ślubie ukochanego wnuczaka- niestety, na drodze zakochanej pary znów zjawi się Bożenka.

Wygląda więc na to, że w czwartej części "Kogla Mogla" będzie się działo! My już nie możemy doczekać się premiery filmu! Zanim jednak film trafi do kin, zobaczcie zdjęcia z planu!

Ruszyły zdjęcia do czwartej części "Kogla Mogla".

Karina Szymczuk/MTL Maxfilm

Premiera filmu jest zapowiedziana na styczeń 2021 roku.

Karina Szymczuk/MTL Maxfilm

Czy najnowsza odsłona kultowej produkcji będzie hitem? Tego jesteśmy pewni!