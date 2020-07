Ruszyły nagrania do czwartej części "Kogel-Mogel"! Będzie w stylu pierwszych dwóch!

Wspaniała wiadomość dla wszystkich fanów przygód Kasi Solskiej i rodziny Wolańskich! 14 lipca ruszyły zdjęcia do czwartej części kultowej produkcji "Kogel - mogel". "Koniec świata czyli Kogel - mogel 4" pokaże kontynuacje losów bohaterów oraz pojawią się całkiem nowe twarze. Są już pierwsze zdjęcie z planu! W dodatku Ilona Łepkowska zapowiedziała, że nadchodząca część będzie utrzymana w klimacie pierwszych dwóch. Chyba na to właśnie liczą wszyscy fani tej legendarnej produkcji!

"Koniec świata czyli Kogel - Mogel 4"

To jest jakby oficjalne! Padają pierwsze klapsy na planie filmu o przygodach Kasi Solskiej. Czy po latach zwiąże się z profesorem Wolańskim? Jak dalej potoczą się losy jego małżonki oraz co wydarzy się w życiu Piotrusia? Ilona Łepkowska zapowiada, że najnowsza produkcja utrzymana będzie w klimacie pierwszych dwóch, co może się bardzo spodobać wszystkim fanom tej produkcji:

Pamiętacie ich jeszcze? To bohaterowie "Misz-masz czyli Kogel - mogel 3". Opowieść o ich perypetiach w 30 lat po dwóch pierwszych częściach serii obejrzało 2 miliony 400 tysięcy widzów! Dziękuję wszystkim razem i każdemu z osobna. I informuję tych, którym się podobało, ale i tych, którym mniej, że... wracają! Od wtorku trwają zdjęcia do filmu "Koniec świata czyli Kogel - mogel 4", zwariowanej komedii w stylu dwóch pierwszych części cyklu. Będą starzy bohaterowie oraz całkiem nieznani. A na finał wielki kogel mogel, galimatias, misz-masz i totalny koniec świata!

Na oficjalnym profilu filmu na Instagramie pojawiło się pierwsze zdjęcie z planu. Widzimy na nim Nikodema Rozbickiego (Marcina Zawadę, syna Kasi i Pawła), Grażynę Błęcką-Kolską (Kasię Zawadę wcześniej Solską), Katarzynę Łaniewską (Solską, mamę Kasi), Zdzisława Wardejna (Mariana Wolańskiego) i Aleksandrę Hamkało (Agnieszkę Wolańską, córkę Mariana i Barbary).

