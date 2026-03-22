Piotr Adamczyk jest właścicielem restauracji „Stary Dom” na warszawskim Wilanowie i przygotował już tegoroczną ofertę cateringową na wielkanocny stół. W menu nie brakuje tradycyjnych propozycji, jednak uwagę zwracają przede wszystkim ceny, które zdecydowanie nie należą do najniższych.

Piotr Adamczyk po raz kolejny przygotował świąteczną ofertę cateringową w swojej restauracji "Stary Dom", kierowaną do osób, które chcą spędzić Wielkanoc bez konieczności długiego gotowania. W menu znalazły się klasyczne, polskie propozycje - od sałatek i pierogów po dania mięsne, jednak to ceny przyciągają największą uwagę.

Za sałatkę jarzynową trzeba zapłacić 49 zł, podobnie jak za porcję (7 sztuk) pierogów, natomiast krucha tarta ze szpinakiem czy domowy pasztet wołowo-cielęcy kosztują już 99 zł. Drożej wypadają dania główne - pieczeń z indyka to wydatek 89 zł, pół kaczki z modrą kapustą 97 zł, a niespełna litr żuru kosztuje aż 89 zł.

A ile kosztują świąteczne desery w restauracji Piotra Adamczyka? Za 5 porcji ciasta drożdżowego z kruszonką zapłacimy 99 zł, cztery porcje mazurka to koszt 110 zł, a 10 porcji makowca wyceniono na 190 zł. Najdroższą propozycją w ofercie są jednak torty, których ceny zaczynają się od 260 zł i sięgają nawet 360 zł.

Wszystko wskazuje na to, że wielkanocne menu od Adamczyka to propozycja dla tych, którzy cenią wygodę i restauracyjną jakość - nawet za wyższą cenę.

