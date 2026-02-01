Magda Gessler wraz z córką Larą prowadzi lokal Słodki Słony w Warszawie, który słynie z ekskluzywnych słodkości. To właśnie tam, każdego roku, wielu warszawiaków ustawia się w kolejce po świąteczne wypieki. W 2026 roku, w okresie Tłustego Czwartku, restauratorka znów przyciągnęła uwagę - tym razem jednak nie tylko smakami, ale i cenami.

Tłusty Czwartek 2026: ceny pączków u Magdy Gessler

Tłusty Czwartek to ostatni czwartek przed Wielkim Postem, tradycyjnie obchodzony przez Polaków jedzeniem słodkich wypieków. W 2026 roku przypada na 12 lutego. Magda Gessler nie zwlekała z przedstawieniem swojej oferty. Już na początku lutego w mediach społecznościowych pojawiły się informacje o dostępnych smakach i planowanym otwarciu lokalu o godzinie 8:00.

Koniec karnawału coraz bliżej!W tym roku Tłusty Czwartek świętujemy 12 LUTEGO!Przypominamy, że przyjmujemy zamówienia na ten dzień, tego dnia startujemy od 8 rano! - poinformowano na social mediach 'Słodki słony'.

Na klientów czekać będą dwa rodzaje pączków: z różą oraz maliną. Dla fanów chrupiących wypieków przygotowano opakowania pełne faworków. Oferta brzmi klasycznie, jednak szczególną uwagę internautów przyciągnęły ceny.

Jak wynika z ogłoszenia opublikowanego na Instagramie cukierni Słodki Słony, za jeden pączek niezależnie od tego, czy jest z różą, czy maliną zapłacimy 25 złotych. Jeszcze większe emocje wzbudza koszt opakowania faworków wynosi on aż 130 złotych.

Właścicielka lokalu wielokrotnie podkreślała, że za wysoką ceną stoją najlepszej jakości składniki oraz tradycyjny proces przygotowania. Pączki mają być smażone na prawdziwym smalcu, co dla wielu konsumentów jest gwarancją smaku. Niemniej jednak, nie każdy uznaje taką cenę za akceptowalną, szczególnie gdy zestawi się ją z przeciętnymi rynkowymi stawkami.

Reakcje internautów na cennik Magdy Gessler

Nie trzeba było długo czekać na komentarze w internecie. Użytkownicy mediów społecznościowych nie kryli swojego zdziwienia i oburzenia. W sieci pojawiły się opinie określające ceny jako "absurdalne". Wiele osób porównywało ofertę Magdy Gessler z pączkami dostępnymi w tradycyjnych piekarniach, które można kupić za mniej niż połowę tej ceny.

Nie brakowało jednak głosów broniących znaną restauratorkę. Część internautów zaznaczała, że ceny w jej lokalach zawsze były wyższe niż średnia rynkowa, ale za tym idzie wyjątkowa jakość i renoma. Dla niektórych zakup wypieków od Magdy Gessler to luksusowy rytuał zarezerwowany na wyjątkowe okazje.

Zobacz także:

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia