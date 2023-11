Marta Żmuda-Trzebiatowska w rozmowie z serwisem gala.pl przyznała, że jej mąż nie przejął się tymi doniesieniami. Wręcz przeciwnie - przyjął to z przymrużeniem oka.

- On totalnie wybuchnął śmiechem. Poza tym my się wtedy z Kamilem nie znaliśmy. Moment, o którym Kuba wspomina, to są stare czasy. Tym bardziej dziwi mnie to, że poświęcił mi parę wersów. W sumie powinnam powiedzieć, że to bardzo miłe, bo to było zaledwie kilka spotkań i ja bym ich tak nie określiła jak Kuba - twierdzi Marta Żmuda-Trzebiatowska.