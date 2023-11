3 z 4

Megalomania?

„Moja wybranka wyznała, że czuje do mnie ciepło, co ja oczywiście w swojej głowie rozpisałem na szereg przyszłych lubieżnych obrazków”, napisał Kuba o spotkaniu z Anną Cieślak. „Kiedy ją poznałem, była intrygującą tajemnicą, przykrytą wyrafinowanymi tatuażami i nutką niedopowiedzenia. Ciekawiło mnie to. Otarliśmy się nawet o nieśmiały romans”, to z kolei jego wynurzenia o Mai Sablewskiej. Jednak najwięcej pikantnych szczegółów zdradza w przypadku Marty Żmudy-Trzebiatowskiej: „Od pierwsze rozmowy telefonicznej, którą jak się potem okazało, odbywała w towarzystwie zawodowo zazdrosnego narzeczonego, czułem, że namiętność szturmuje już drzwi. Na początku randkowanie według kalendarza narzeczonego może uchodzić za radosną grę w chowanego”, pisał, sugerując, że Marta oszukiwała swojego chłopaka. Co na to wszystko zainteresowane?

Pierwsza odezwała się Agnieszka Kaczorowska, która stwierdziła, że Kuba próbuje wypromować swoją książkę na popularnych obecnie nazwiskach, a ona poszła z nim tylko wypić kawę. Podobnie Marta Żmuda-Trzebiatowska, która wyznała, że nie określiłaby ich relacji mianem romansu, a raczej „fajnych spotkań z fajnym człowiekiem”. – Mogę tylko powiedzieć, że Kuba jest wspaniałym partnerem… scenicznym. Zapraszam na nasz spektakl do Teatru 6. piętro – powiedziała „Party” Anna Cieślak.

Mocniej zareagowała Maja Sablewska. Dziwię się, że Kuba w autobiografii poświęcił mi tyle miejsca. Ale cieszę się, że w końcu przyznał się do tego, jak wyglądała prawda o moim odejściu z „X Factora”. To on postawił takie ultimatum. Może po prostu było mu przykro, że dostał kosza? – skomentowała słowa Wojewódzkiego.

