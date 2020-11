Zmiana w "The Voice of Poland"! W nowym odcinku zabraknie Musiała i Zdrójkowskiego! Dlaczego?

Tego nie spodziewał się chyba nikt! Tuż przed pierwszym z trzech finałowych odcinków "The Voice of Poland" producenci musieli wprowadzić kolejną zmianę. Zaledwie wczoraj okazało się, że ze względu na zakażenie koronawirusem w programie nie wystąpi jeden z faworytów z drużyny Urszuli Dudziak, a dziś dowiadujemy się, że w w finałowej odsłonie show zabraknie dwóch prowadzących - Macieja Musiała i Adama Zdrójkowskiego. Co się stało?

Zmiany prowadzących w "The Voice of Poland"

W związku z pandemią koronawirusa władze TVP już kilka dni temu poinformowały, że trzy finałowe odcinki zostaną nagrane wcześniej i bez udziału publiczności. Okazało się wówczas, że w finałowych odcinkach nie będzie również głosowania widzów - o wszystkim mają decydować głosy jurorów.

Niestety, w miniony czwartek, 12 listopada, okazało się również, że w programie zabraknie Michała Matuszewskiego z drużyny Urszuli Dudziak. Wokalistę, u którego wykryto koronawirusa, zastąpi Martyna Zygadło, która jako ostatnia odpadła w Nokautach.

Teraz okazuje się, że w pierwszym finałowym odcinku "The Voice of Poland" zabraknie również Macieja Musiała i Adama Zdrójkowskiego!

Po podjęciu decyzji o nagraniach odcinków finałowych okazało się, że terminy innych zobowiązań zawodowych obu aktorów uniemożliwiły im pojawienie się na planie "The Voice of Poland"- czytamy w informacji prasowej.

Na szczęście nieobecność prowadzących nie będzie zbyt długa - Maciej Musiał wróci do programu już w kolejnym odcinku, a Adam Zdrójkowski pojawi się na planie "The Voice of Poland" kiedy zakończy zdjęcia do produkcji w których gra.

A kto zastąpi Adama i Macieja w jutrzejszym odcinku "The Voice of Poland"? Wiemy! Pierwszy z trzech finałowych odcinków muzycznego talent show poprowadzą Tomasz Kammel i Małgorzata Tomaszewska.

