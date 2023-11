Kiedy Alina Janowska zachorowała? Prze długi czas widzieliśmy ją w świetnej kondycji i zdrowiu, aż nagle zniknęła w 2013 roku.

Pięć lat temu mama zachorowała. Diagnoza: alzheimer. Obie siostry są w Stanach, więc może z daleka wyglądać to tak, że cała odpowiedzialność spoczywa na ojcu i na mnie. Ale to nie do końca prawda. (...) Sporo czasu upłynęło zanim postawiono diagnozę. Utrudniało ją to, że mama była zawsze bardzo dobrą aktorką i przez długi czas niektóre objawy choroby kompensowała i ukrywała. Pewne sprawy, które nam wydawały się po prostu związanym ze starością przejaskrawieniem cech jej charakteru, okazały się objawami alzheimera - czytamy w "Urodzie życia" wywiad z synem aktorki.