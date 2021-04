"Złote Maliny 2021": Ogłoszono zwycięzców "anty Oscarów"! "365 dni" z jedną nagrodą. Jest reakcja Blanki Lipińskiej! 

W nocy ogłoszono laureatów "Złotych Malin 2021", czyli tzw. "Anty Oscarów". To nagrody dla najsłabszych filmów ostatniego roku, które są przyznawane zawsze na dzień przed Oscarami! Aż 6 szans na nagrodę miał film "365 dni" na podstawie bestsellerowej powieści Blanki Lipińskiej. Sama autorka uznawała to za ogromny sukces! Ostatecznie film wygrał tylko w jednej kategorii. Jakiej? Poznajcie laureatów!

"365 dni", erotyczny film na podstawie książki Lipińskiej, choć cieszył się ogromną popularnością na całym świecie, nie zdobył uznania krytyków. Został nominowany do "Złotych Malin" - nagród dla najgorszych obrazów na świecie. Produkcja z udziałem m.in. Anny Marii Siekluckiej w reżyserii Barbary Białowąs i Tomasza Mandes była nominowana w 6 kategoriach: za najgorszy film, najgorszą reżyserię, najgorszy scenariusz oraz najgorszy remake. Odtwórcy głównych ról, czyli Sieklucka i Morrone, otrzymali nominację dla najgorszych aktorów. Ostatecznie "365 dni" otrzymało tylko jedną nagrodę - za "najgorszy scenariusz". Oto pełna lista laureatów:

NAJGORSZY SCENARIUSZ - "365 dni"

NAJGORSZY FILM - "Absolute Proof"

NAJGORSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA - Maddie Ziegler - "Music"

NAJGORSZY AKTOR DRUGOPLANOWY - Rudy Giuliani - "Kolejny film o Boracie"

NAJGORSZY AKTOR - Mike Lindell - "Absolute Proof"

NAJGORSZA AKTORKA -Kate Hudson - "Music"

NAJGORSZE EKRANOWE NIEDOPASOWANIE - Rudy Giuliani i jego rozporek - "Kolejny film o Boracie"

NAJGORSZY REŻYSER - Sia - "Music"

NAJGORSZY REMAKE, SEQUEL BĄDŹ ZRZYNKA - "Doktor Dolittle" (remake)

Okazuje się, że nominacje oraz sama nagroda nie zmartwiły Blanki Lipińskiej. Ba, pisarka już wcześniej cieszyła się, że film "365 dni" ma szansę na "Złote Maliny". Lipińska jest więc zawiedziona, że obraz otrzymał tylko jedno "wyróżnienie":

Gdy my spaliśmy, kapituła „Złotych Malin” ogłosiła wyniki. [..] Nie martwcie się, i tak wygrałam w jednej, co stanowi rekord w tym kraju. Nikt z Polski ani nie był nominowany, ani nie wygrał tej nagrody. To duży sukces produkcji Polskiej. […] Dostaliśmy „Złotą Malinę” za scenariusz! To prawie tak, jak bym dostała za książkę. Bardzo się cieszę, choć jestem rozczarowana, może dlatego, że byliśmy jednym z faworytów i już czułam zapach zwycięstwa w głównej kategorii. Ale nic, powalczę o to za rok!