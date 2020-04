Oto 5 filmów na Netflixie podobnych do "365 dni"!

Widzieliście już "365 dni" na Netflixie? Jeżeli tak to pora na kolejne hity, które możecie obejrzeć nie wychodząc ze swojego mieszkania. Netflix ma swojej liście prawdziwe hity, na które chyba nie musimy Was namawiać :) Co warto obejrzeć za pośrednictwem platformy internetowej? Jeżeli lubicie romantyczne historie to koniecznie musicie obejrzeć te filmy!

1. Na Netflix już jakiś czas temu trafił jeden z największych światowych hitów "Nowe oblicze Greya". Jeżeli więc podobała się Wam ekranizacja głośnej powieści erotycznej Blanki Lipińskiej, to "Nowe oblicze Graya" z pewnością również Was nie zawiedzie.

2. Na Netflixie można obejrzeć również "To tylko seks"- kinowy hit z 2011 roku. Główne role w produkcji zagrali Justin Tomberlake i Mila Kunis. W "To tylko seks" poznacie parę przyjaciół, która umawia się na seks bez zobowiązań...

3. Jeżeli szukacie czegoś romantycznego, ale chcecie się również pośmiać musicie zobaczyć "Pokochaj, poślub, powtórz"! Zobaczcie zwariowane historie, które wydarzyły się na ślubie siostry głównego bohatera. Premiera filmu na Netflixie zaplanowana jest na 10 kwietnia.

Pozycja obowiązkowa na naszej liście to "Nowość". Produkcja miała swoją światową premierę w 2017 roku, a teraz możecie oglądać ją na platformie Netflixa. Film opowiada o młodych ludziach, którzy kończą z przypadkowym seksem z nieznajomymi i próbują stworzyć szczęśliwy, stały związek.

Kolejny hit, który znajdziecie na Netaflixie to " Ostatnie wakacje". Film z 2019 roku to idealna propozycja na romantyczny wieczor tylko we dwoje!

Co wybieracie z naszej listy?

