Złota suknia księżnej Kate sensacją na premierze "Nie czas umierać"! "Jak dziewczyna Bonda"

Dlaczego Kate Middleton i Meghan Markle nie rozmawiały ze sobą po ślubie Amerykanki? Najnowsze doniesienia zagranicznej prasy są dość zaskakujące! O konflikcie między księżnymi mówi się od dawna. O co tak naprawdę spierają się panie? Kate i Meghan przestały rozmawiać? Odkąd Meghan Markle dołączyła do brytyjskiej rodziny królewskiej, wiele się zmieniło. Nie tylko relacje między księciem Harrym i księciem Williamem , która znacznie się pogorszyły, ale i zasady panujące na dworze. Meghan zaczęła malować paznokcie na ciemne kolory (do tej pory było to zabronione) i jako pierwsza wyprawiła baby shower dla dziecka! Mało tego, cała impreza miała miejsce w Stanach Zjednoczonych, co podobno zbulwersowało cały Pałac z Kate Middleton, przyzwyczajonych do... skromności. Zobacz także: Księżna Kate wyprowadziła się z Pałacu! Zabrała ze sobą dzieci Dlaczego księżna Cambridge sceptycznie podchodzi do tego, co robi księżna Sussex? Powód wydaje się zaskakujący! Ponoć księżna Kate ma żal, że nigdy nie mogła pozwolić sobie na takie przywileje jak Meghan, gdy dołączyła do rodziny królewskiej! Warto przypomnieć, że Middleton długo czekała na pierścionek zaręczynowy, potem na ślub i pierwsze dziecko, natomiast Harry oświadczył się Meghan kilka miesięcy po pierwszej randce, a chwilę później para stała już na ślubnym kobiercu. Jak mówi w "The Sun" brytyjska komentatorka rodziny królewskiej Emily Adrews, szybkie tempo związku Meghan i Harry'ego bardzo nie podoba się Kate. Właśnie dlatego księżne nie rozmawiały ze sobą przez pół roku po hucznym weselu! - Powiedziano mi, że po ślubie Harry i Meghan nie spotykali się osobiście z Kate i Williamem – wyznała komentatorka. Teraz ich...