Iga Świątek to zdecydowanie nadzieja polskiego tenisa i godna następczyni Agnieszki Radwańskiej ! Od kilku dni o zaledwie 19-letniej polskiej tenisistce zrobiło się naprawdę głośno - i to na całym świecie. Nasza rodaczka brawurowo spisuje się w prestiżowym turnieju Roland Garros 2020 i dotarła już do półfinału! Po drodze pokonała między innymi drugą rakietę świata - Simonę Halep. Igą zachwyca się cały świat, a my możemy być z niej naprawdę dumni. Poznajcie ją bliżej. Kim jest Iga Świątek? Iga Świątek urodziła się 31 maja 2001 roku w Warszawie. Swój pierwszy turniej wygrała już w wieku 15 lat. W 2018 roku osiągnęła już sukces na skalę światową - odnotowała zwycięstwo w juniorskim Wimbledonie. Teraz w swojej karierze stawia kolejny, milowy krok - jest w półfinale prestiżowego turnieju Roland Garros 2020! Aktualnie według notowań bukmacherów, Iga jest stawiana jako faworytka do głównej wygranej w całym turnieju. Iga jest po prostu stworzona do gry w tenisa. Oprócz tego, że jest niezwykle pracowita, ma przede wszystkim świetne warunki do gry. 19-latka ma 176 centymetrów wzrostu i waży 65 kilogramów. To pozwala jej na dynamiczne poruszanie się po korcie. Przygodę z tenisem rozpoczęła, gdy miała zaledwie pięć lat. Początkowo tata Igi myślał, że to jednak starsza córka, Agata, zakocha się w tenisie. Dziewczyna przez chwilę trenowała, jednak po pewnym czasie porzuciła sport i to dla Igi tenis okazał się być życiową pasją. Iga Świątek sport ma we krwi. Jej tata Tomasz uprawiał wioślarstwo i w 1988 r. reprezentował Polskę na igrzyskach w Seulu. Oczywiście mężczyzna jest bardzo dumny z córki i on...