Co wydarzy się w najnowszym odcinku "Farmy"? Czy ktoś z obecnych uczestników będzie musiał spakować rzeczy i opuścić "Farmę"? Prowadzące pytają wprost:

Kto złamał zasady?

W sieci poruszenie.

Złamanie zasad w "Farmie"

Dopiero co Lamia została wyeliminowana z "Farmy", a wygląda na to, że to nie koniec pożegnań w tym tygodniu i nie chodzi o kolejny pojedynek, który wyłania osobę, która odchodzi z programu. Prowadzące musiały interweniować i pojawić się na gospodarstwie, by przeprowadzić z uczestnikami poważną rozmowę. Powiedziały wprost:

Musimy z Wami o czymś porozmawiać. Żeby to była dobra i szczera rozmowa, podejdźcie do tematu uczciwie. Kto złamał zasady?

Czy uczestnicy się przyznają i czy ta rozmowa okaże się być ostatnim ostrzeżeniem, a może ktoś będzie musiał opuścić farmę?

Kto złamał zasady w "Farmie"? Widzowie typują

Widzowie nie ukrywają zainteresowania, tym co stanie się w nowym odcinku "Farmy":

Ciekawe o co chodzi zastanawiają się niektórzy.

Inni mają już swoje typy. Widzowie zauważyli, że w ostatnich odcinkach "Farmy" było widać Karolinę, która podjadała jedzenie, chociaż regulamin tego zabrania. Twierdzą, że to ona może ponieść konsekwencje złamania zasad:

Pewnie chodzi o to, że Dominika jabłko pokroiła, i że Karolina podjadała, no i mamy kolejny pojedynek za zasady. I pewnie Ewa będzie płakać za Dominiką

Może chodzi o Karolinę? Ona złamała zasady, podjadała coś w kuchni będąc w stodole

Dokładnie. Jadła jabłko. I jadła dalej pomimo tego że Dominika jej uwagę zwróciła że nie może

Inni z kolei uważają, że byłoby to niesprawiedliwe, ponieważ zdarzało się, że i inni łamali zasady:

Teraz musicie o zasadach, jak łamią złamała zasady i wydzierała się na roli to nie było was i nie uczciwie odszedł chłopak z farmy to teraz bierzecie się za zasady. Powiem tak nie uczciwe zachowania się dzieją. Trzymam kciuki za panią Ewę, no i Agę też :) Lamia bardzo dużo zasad złamała, a wy dopiero się obudziłyście się dziewczyny (Prowadzące). Weźcie teraz w 6. sezonie więcej zwierząt, jedzenia, a przede wszystkim inne zasady i bacznie obserwujcie (...)

