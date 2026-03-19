Na "Farmie" emocje nie opadły po wydarzeniach związanych z rywalizacją Lamii i Aksela, a już przyszedł czas na nowe wyzwania i konflikty. Okazuje się, że tuż przed pojedynkiem śmierci Lamia przeżywa prawdziwy kryzys dotyczący jej obecności na "Farmie". Ze łzami przyznała, że nie może już słuchać tych wszystkich rozmów, a co więcej ma ogrom pracy i wpada w coraz to nowe konflikty. Widzowie są zszokowani zachowaniem uczestników i samej Lamii.

Konflikt o obowiązki na "Farmie"

Największe poruszenie na "Farmie" wywołała eskalacja konfliktów dotyczących obowiązków. Lamia tłumaczyła, że nie zamierza gratulować Akselowi, jednocześnie wskazując, że na co dzień działa jej na nerwy. Gdy doszło do rozmowy o priorytetach między gotowaniem a zajmowaniem się zwierzętami, wtrącił się Farmer Tygodnia Andrzej. Słowa szybko zamieniły się w ostrą wymianę zdań, a chwilę później Lamia pokazała Andrzejowi środkowy palec. Na farmie było jasne, że to już nie jest drobna sprzeczka.

Napięcie przeniosło się do stodoły. Karolina, Ewa, Lamia Łukasz musieli wybrać osobę do pojedynku i decyzja padła na Karolinę. Chwilę później to ona wybrała Wojtka ku wielkiemu zaskoczeniu pozostałych. Ta nominacja zaskoczyła uczestników i natychmiast uruchomiła domysły, czy to przyjacielski sparing, czy wspólnie tak zdecydowali realizując większy plan. Internauci nie mają wątpliwości, że na "Farmie" źle się dzieje, a takich awantur nie było jeszcze w żadnej edycji:

Sprytnie, ale zobaczymy na jak długo

Te ich spiski to już męczące są, a fałszywych osób tam nie brakuje jednak

Co więcej, internauci już spekulują, jakie mogą być jutrzejsze nominacje i kto ich zdaniem powinien w trybie pilnym opuścić "Farmę":

Lamia lub Karolina dla mnie to obojętne, ale napewno jedna z nich bo Janosik i Ewa są w późniejszych zwiastunach farmy na YT xd, więc czy Karo czy Lamia to i tak jutro będzie można świętować

Andrzej powinien nominować do pojedynku nagłej śmierci Karolinę, a ona wybrać Ewkę. On miałby czystą kartę, a Karolina pozbyłaby się Ewy z Farmy

Lamia przeżywa kryzys na "Farmie"

W zapowiedzi kolejnego odcinka "Farmy" Andrzej jako Farmer Tygodnia zapowiada, że wybierze jednego z mieszkańców stodoły do pojedynku nagłej śmierci, a wskazana osoba będzie miała za zadanie wybrać sobie przeciwnika. Nastroje na "Farmie" są jeszcze bardziej napięte, a Lamia jest przekonana, że to ją wybierze Andrzej. Pod koniec dnia wszyscy zwrócą uwagę na stan Lamii, która wydaje się być w totalnej rozsypce. Na pytanie Agnieszki, czy dobrze się czuje, Lamia nagle wstaje i bez słowa odchodzi o domu.

Agnieszka próbuje ją pocieszyć, ale roztrzęsiona Lamia mówi wprost, że ostatnie emocjonujące dni, kłótnie i nieustanne starcia to dla niej za dużo.

To może iść do domu, nikt nie trzyma nikogo na siłę. Wiedziała jakie są zasady, brak telefonów, mediów, kontaktu z bliskimi, trzeba pracować, stosować się do poleceń farmera tygodnia. Może spakować worek i odejść. Wszystko jest zaplanowane, łzy, litość zobaczymy co dalej będzie

Dla niej jest wszystko super i humor dopisuje, kiedy ona może każdym sterować, i się wydzierać, i nic nie robić. Ale w drugą stronę to już od razu płacz i kryzys

Może powinna wrócić do domu. Wszyscy na Farmie by odetchnęli

