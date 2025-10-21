Tegoroczna gala Kobieta Roku Glamour 2025 była prawdziwym świętem kobiecej siły i odwagi. Nowy Teatr w Warszawie wypełnił się najgorętszymi nazwiskami nie tylko ze świata show-biznesu. Wśród zaproszonych gości pojawili się: Julia Wieniawa, Doda, Justyna Steczkowska, Klaudia Halejcio, Joanna Koroniewska, Gosia Andrzejewicz, Andrzej Wrona, Zofia Zborowska, Maja Hyży, Marta Wierzbicka, Mandaryna czy Mery Spolsky. A jak wypadła Doda? Stylizacja piosenkarki jak zwykle zwracała uwagę!

Doda weszła cała na biało podczas gali Kobieta Roku Glamour 2025

21 października 2025 roku w Nowym Teatrze w Warszawie odbyła się gala Kobieta Roku Glamour 2025. To wydarzenie przyciągnęło tłumy gwiazd, jednak to Doda przykuła uwagę fotoreporterów. Jej stylizacja, utrzymana w całości w bieli, zachwyciła zebranych gości. Krótkie spodenki i dopasowany top podkreśliły figurę piosenkarki, a cały look okazał się jednym z najbardziej komentowanych wieczoru.

Gala Kobieta Roku Glamour 2025 po raz kolejny pokazuje, że polskie gwiazdy nie boją się mody, a każda z nich wnosi na czerwony dywan coś wyjątkowego. Doda w ostatnim czasie pokochała biel i już po raz kolejny zamiast sukienki na czerwonym dywanie pojawia się w szortach czy kombinezonie. Widać, że uwielbia modowe eksperymenty, a jednocześnie zawsze wygląda stylowo i dopasowuje kreację do okazji, dzięki czemu udaje jej się unikać modowych wpadek.

Tym razem znów wyglądała spektakularnie. Zobaczcie sami!

Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

Fot. Paweł Wrzecion/AKPA