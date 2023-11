Reklama

Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro zainteresował się sprawą Miłosza P. i Katarzyny Dziedzic. Trener personalny i instruktor sztuk walki z Trójmiasta miał 9 kwietnia pobić dotkliwie swoją była partnerkę. Dziewczyna odważyła się pokazała swoje obrażenia i opowiedziała jak były partner ją pobił. Okazuje się, że Ziobro domaga się osadzenia trenera w więzieniu, ponieważ – to nie pierwsza taka historia w jego przypadku.

Onet.pl dotarł do informacji, że jeśli rzeczywiście tak było, to nie był to pierwszy taki przypadek kiedy trener dopuścił się przemocy. Mężczyzna usłyszał już kiedyś wyrok 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu – właśnie za pobicie dziewczyny. Po zdarzeniu i złożeniu wyjaśnień Miłosz P. został zwolniony z aresztu. Ale może nie na długo, bo głos w sprawie zabrał minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

– Brutalny napad, jakiego dopuścił się ten mężczyzna, nie był incydentem w jego życiu. Nie można więc ryzykować, że znów dopuści się podobnego przestępstwa – powiedział Zbigniew Ziobro. Minister polecił złożyć odpowiedni wniosek o odwieszeniu kary w sądzie.

Ziobro i sprawa Katarzyny Dziedzic

Co jeszcze zapowiada Ziobro?

– Ustalenia prokuratury wskazują, że mężczyzna wykorzystał swoją siłę do ataku na bezbronną, słabszą kobietę. Na takie agresywne zachowania wymiar sprawiedliwości musi reagować – powiedział minister sprawiedliwości.

Miłosz P. nie przyznaje się do zarzutów. Uważa, że jego była dziewczyna mówi nieprawdę. Zamieścił filmik w sieci, w którym wyjaśnił, że tego dnia Katarzyna Dziedzic piła i zażywała leki psychotropowe, a potem zamknęła się w łazience i upadła.

Trener zapowiada walkę w sądzie, Katarzyna Dziedzic podobnie!

Kiedyś Miłosz i Katarzyna tworzyli parę oraz wspólnie ćwiczyli. Byli szczęśliwą parą.