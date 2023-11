Reklama

Do sprawy Katarzyny Dziedzic, pobitej przez swojego byłego partnera - trenera personalnego Miłosza P. -każdego dnia dochodzą nowe szczegóły. Do tej pory Dziedzic twierdziła, że kontaktują się z nią byłe partnerki Miłosza P. i cieszą się, że w końcu ktoś przerwał milczenie na temat agresywnego zachowania trenera.

W wywiadach Katarzyna Dziedzic sugerowała, że Miłosz P. stosował przemoc wobec byłych partnerek. Śledczy24.pl skontaktował się z Pauliną P., byłą żoną trenera, która jednak zaprzecza doniesieniem Dziedzic, która jeszcze nie dawno mówiła w "Pytaniu na śniadanie", że:

Dostałam wiadomości od jego byłej żony i poprzedniej partnerki. Napisały mi, że nie miałyby odwagi zrobić tego, co ja… -

Oświadczenie byłej żony trenera Miłosza P.

Za to była żona Miłosza P. wysłała oświadczenie do Śledczy24.pl. Co napisała?

Dużo artykułów i wywiadów ukazuje, iż przez 7 lat swojego małżeństwa byłam katowana, co jest nieprawdą, a nagrania, które wypłynęły do wiadomości publicznej są moją prywatną własnością i nikt nie ma prawa PUBLICZNIE oceniać kogo i czego dotyczyły, ponieważ ja nie wyraziłam na to zgody.

Do tego Paulina P. zapewnia, że nie chce być stroną w sprawie.

W związku z licznymi telefonami i wiadomościami w sprawie mojego byłego męża, chciałabym poinformować, iż nie udzielam żadnych informacji. Powtarzam po raz kolejny i ostatni, że ta sprawa mnie nie dotyczy. Nie mam z tym żadnego związku, a to, że jestem atakowana przez dziennikarzy i inne osoby przeszkadza mi w codziennym funkcjonowaniu - czytamy w oświadczeniu Pauliny P.

Miłosz P. zapewnia, że ma żelazne dowody na to, że Katarzyna Dziedzic mówi nieprawdę i zrobiła sobie uszkodzenia twarzy sama i ma problemy emocjonalne. Za to Katarzyna Dziedzic opublikowała wpis od Pauliny P, która ją poparła tuż po pobiciu, zamieściła serię filmików na Instagramie, w których tłumaczy, że też dowiedzie tego, że mówi prawdę.

W odpowiedzi Kasia Dziedzic opublikowała pierwszą reakcję na oskarżenia Miłosza P. o pobicie.

Pierwsza reakcja byłej zony Miłosza. Paulino czego się teraz boisz? - napisała Kasia Dziedzic.

Pragnę również dodać to, że wszystkie pomówienia, które padły w nagraniu Miłosza P. zostaną zgłoszone do sądu i mam zamiar ze swoją rodzina wytoczyć proces przeciwko Miłoszowi P. - zapowiedziała Dziedzic.

Jak zakończy się ta sprawa?

Katarzyna Dziedzic udzieliła kilku wywiadów o brutalnym pobiciu przez byłego partnera.

