Katarzyna Dziedzic od samego początku nie ukrywa, że do całej awantury doszło po tym, jak przeczytała wiadomości w telefonie swojego partnera. Kobieta twierdzi, że Miłosz P. miał wówczas wysyłać sms-y do innej kobiety.

Szczerze mówiąc nie pamiętam do końca tych słów. Pamiętam mniej więcej jak to było. Pisał do jednej z dziewczyn z którymi miał zajęcia- potem nawiązałam z tą dziewczyną kontakt, ona potwierdziła, że on jest, jak to ona powiedziała "psychiczny" i żałuje, że kiedykolwiek spotkała się z nim na ten trening- napisał do niej "hej mała, a co uciekłaś, boisz się takiego mężczyzny jak ja?"- Katarzyna Dziedzic opowiedziała w rozmowie z dziennikarką WP.