Zimowe wyprzedaże 2019 po świętach: H&M, Zara, Reserved, Mohito. Znamy szczegóły i promocje!

Wyprzedaże zimowe coraz częściej zaczynają się jeszcze przed świętami, to wtedy wiele sklepów przygotowuje specjalne oferty, aby przyciągnąć klientów, jednak prawdziwe obniżki zaczynają się 27 grudnia, czyli pierwszego dnia po świętach Bożego Narodzenia. To wtedy rusza szalona wyprzedaż zimowa, na której można kupić z rabatem ubrania, buty i dodatki, które posłużą nam przez resztę zimy lub z powodzeniem wykorzystamy je w przyszłym sezonie!

Jakie produkty warto kupić podczas wyprzedaży zimowych?

Na wyprzedażach zimowych warto polować na kurtki puchowe i wełniane płaszcze, które w pierwszej cenie często kosztują całkiem sporo, a podczas pierwszej tury rabatów są obniżane zazwyczaj o 30%, a podczas kolejnych etapów nawet o 50% czy nawet 60%. To samo dotyczy butów czy torebek. W drogeriach z kolei warto zwrócić uwagę na przeceny świątecznych zestawów kosmetyków. Często możemy ulubione kremy kupić w pakiecie o wiele taniej niż zazwyczaj. Oczywiście podczas promocji po świętach z dużą zniżką kupimy też ozdoby świąteczne. Zanim ruszymy na zakupy warto zrobić listę zakupów i doprecyzować czego szukamy, bo spontaniczne buszowanie po sklepach może być zgubne dla portfela.

Kiedy zaczynają się wyprzedaże zimowe 2019?

Wyprzedaże zimowe 27 grudnia startują w sklepach stacjonarnych, jednak wiele marek już od 25 i 26 grudnia przygotowało specjalne oferty dla klientów sklepów internetowych. Wyprzedaże 25 grudnia zaczynają m.in. Mohito i Reserved, a 26 grudnia z obniżkami w sklepie internetowym rusza Zara, Stardivarius i Pull&Bear. Z kolei H&M ruszył z wyprzedażami zimowymi już teraz. W sklepach stacjonarnych i sklepie online już teraz część produktów została przeceniona nawet o 50%.

A to lista wszystkich sklepów, które po świętach Bożego Narodzenia zaczynają wyprzedaże zimowe z prawdziwego zdarzenia:

Zara

Bershka

Stardivarius

Massimo Dutti

Pull&Bear

H&M

Reserved

Mohito

Sinsay

Cropp

House

Mango

Orsay

C&A

CCC

Deichmann

Jakie obniżki sieciówki przygotowały dla klientów?

Podczas zimowych wyprzedaży znaczna część zimowej kolekcji zostaje przeceniona. Na początku są to zazwyczaj obniżki o 20, 30 czy maksymalnie 40 procent. W czasie pierwszej tury wyprzedaży zimowych ze znalezieniem właściwego rozmiaru nie powinno być problemu. W kolejnych turach rabaty zwiększają się do 70 procent, ale wtedy zakupy zmieniają się w prawdziwe polowanie.

zara.com

W czasie wyprzedaży warto polować nie tylko na kurtki i płaszcze, ale też na sukienki.

Mat. prasowe

Płaszcze w kratkę to kolejny must have w tym sezonie. A w czasie wyprzedaży kupimy go znacznie taniej!