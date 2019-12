Zimowe wyprzedaże 2019: Oto 5 rzeczy z Reserved, które musisz kupić! PS. Numer 2 to sukienka Kingi Rusin!

Reserved dołącza do marek, które organizują zimowe wyprzedaże 2019 (H&M, Zara, Mohito, CCC i wiele innych). Największe wyprzedażowe szaleństwo zacznie się tuż po świętach Bożego Narodzenia, dokładnie w czwartek 27 grudnia. Jeśli chcecie przygotować się jeszcze przed wyprzedażami, zajrzyjcie do naszego poradnika. Na co warto się skusić, szukając prawdziwych perełek w Reserved? Pomyślcie o oryginalnym płaszczu (np. wyjątkowo pomarańczowym), marynarce w czerwoną kratę albo o sukience, którą ma sama Kinga Rusin! Sami zobaczcie!

5 rzeczy, które musisz kupić w Reserved na zimowych wyprzedażach

1. Boski płaszcz z wełną za 399 złotych. Płaszcz o swobodnym fasonie, uszyty z podwójnej tkaniny double face z wełną to totalny hit. Po pierwsze, ze względu na krój, a po drugie - oczywiście kolor!

2. Wzorzysta sukienka, którą ma Kinga Rusin. Ten piękny falbaniasty model w stylu boho, kosztuje 199 złotych.

3. Sukienka z organzy - najlepiej czarna - to totalny must-have. Wybrany przez nas model kosztuje 139 złotych. Dziewczęcy i seksowny jednocześnie!

4. Garniturowa marynarka w kratę, 249 złotych. Marynarka pochodzi z kolekcji limitowanej, jest dostępna w e-sklepie oraz w najlepszych salonach. Marynarka idealnie będzie wyglądać ze spodniami w ten sam deseń!

5. Buszując po Reserved, zwróćcie uwagę na wszystko, co jest w kolorze nude. Szczególnie na komplety w tym odcieniu. W Reserved skuście się na bluzę z golfem (69 zł) i spódnicę o długości midi (59 zł). Ten zestaw wygląda idealnie np. ze sneakersami.