Zimno? Kinga Rusin prezentuje look idealny na początek wiosny 2020

Kinga Rusin jak zawsze zaskoczyła nas swoją stylizacją! Gwiazda "Dzień Dobry TVN" postawiła na najmodniejszy płaszcz mijającej zimy 2020 - na beżowe futerko-misia, które mają już wszystkie gwiazdy, m.in. Kasia Cichopek, Sylwia Grzeszczak, Joanna Koroniewska czy Sylwia Przybysz. Rusin ostatnio wybiera podczas tworzenia swoich stylizacji elementy garderoby w kolorach ziemi. Do futerka dobrała szare spodnie, brązowe botki na obcasie oraz ogromny brązowy szal od Fendi, który idealnie sprawdzi się w chłodniejsze dni.

Zobacz także: Róż i już! Anna Lewandowska w hitowej zimowej kurtce. Wiemy, gdzie kupić identyczną

Ale to nie wszystko! Rusin postawiła na jeszcze dwa dodatki - okulary, tzw. "muchy" oraz złote minimalistyczne kolczyki. Jak wam się podoba look Kingi Rusin? My mówimy jak zawsze: "Jesteśmy na TAK!"

Zobacz także: Oto 8 najmodniejszych kurtek, które naprawdę ochronią cię przed chłodem!

Jak oceniacie look Kingi Rusin?

Kindze Rusin uśmiech nie schodził z twarzy.

Czarna torebka to jeden z ulubionych dodatków Kingi Rusin.

Kinga Rusin do całości dobrała klasyczne brązowe botki na bardzo wysokim obcasie.