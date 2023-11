1 z 6

Katarzyna Zielińska 16 grudnia 2017 roku urodziła drugiego synka Aleksandra. Aktorka do przyjścia na świat maleństwa swojego synka się dobrze przygotowała. Jeszcze w ciąży skompletowała wyprawkę dla małego. Udała się w tym celu do ulubionego sklepu gwiazd Muppetshop w Warszawie. Kiedy urodziła synka Henia, też tam kupiła najpotrzebniejsze rzeczy. Co tym razem wybrała gwiazda dla Olka?

Kosz mojżesza Shnuggle (700zł), wanienkę tej samej firmy ze stojakiem (153 zł), wózek Dubatti, cudne buciki czy pierwsza zabawkę od brata Henia.

Wszystko w odcieniach bieli, grantach i beżach.

A jaki Zielińska wybrała wózek? Tym razem Kasia zdecydowała się na wózek Dubatti, który bardzo ceniony za swoją lekkość, niewielkie rozmiary po złożeniu, możliwość dopasowania kół zarówno do warunków miejskich, jak i terenowych.

Cena wózka? 4299 zł. Zobaczcie na zdjęciach jakie rzeczy wybrała Kasia Zielińska dla drugiego synka.

