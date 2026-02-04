Wielka radość w domu Zenka i Danuty Martyniuków. Mają powód do świętowania
Zenon i Danuta Martyniukowie mają powód do radości. Dziś jest dla nich niezwykle ważny dzień, który nie mógł przejść bez echa.
Zenon Martyniuk, nazywany królem disco polo, oraz jego żona Danuta świętują 37. rocznicę ślubu. Para pobrała się 4 lutego 1989 roku w kościele Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim. Zenon Martyniuk oświadczył się Danucie zaledwie dwa miesiące wcześniej, w grudniu 1988 roku.
Jak wyglądało wesele Martyniuków? Zenek zadedykował utwór
Wspominając dzień ślubu, Danuta Martyniuk opowiadała, że panowała wówczas wiosenna aura. Zenek przyjechał po nią polonezem, a następnie udali się do kościoła. W trakcie imprezy weselnej Zenon Martyniuk wystąpił na scenie i zadedykował swojej świeżo poślubionej żonie utwór "Sonet dla miłości".
Wesele miało bajkowy charakter – jak podkreślała Danuta Martyniuk – i było pełne emocji.
Kryzysy, sprzeczki i porozumienia – sekret długiego małżeństwa Martyniuków
W rozmowie z Plejadą Zenon Martyniuk zdradził kulisy długoletniego związku. Choć przez lata zdarzały się trudne momenty, para nigdy nie rozważała rozstania.
No różnie to bywa. Raz jest lepiej, raz jest gorzej i jakoś wspólnie wytrzymujemy. My jesteśmy jeszcze z tego pokolenia, że – jak to się mówi – stare rzeczy się naprawia, a nie wyrzuca, czyli w razie, jak coś jest nie tak, to próbujemy jakoś dojść do ugody
Wspominając o sprzeczkach gwiazdor podkreślił:
To są tylko jakieś drobne, kilkuminutowe kłótnie czy kilkugodzinne sprzeczki. Nic poważnego. Najważniejsze, żeby się porozumieć. Takie drobnostki nie mogą na niczym zaważyć
Zenon Martyniuk podkreślił, że wraz z żoną nie celebrują rocznic w wystawny sposób.
Świętujemy w domu. My raczej nie robimy jakichś takich hucznych imprez, typu urodziny czy kolejne rocznice. Zostajemy w domku
Ostatnimi czasy Zenon i Danuta mieli na głowie wiele zmartwień, wywołanych zachowaniem ich syna Daniela. Mężczyzna nie odpuszcza i niedawno opublikował kolejne nagranie, w którym uderzył w ojca, a nawet... wyzwał go do walki.
Rocznica ślubu to dla Martyniuków doskonały moment, by choć na moment zapomnieć o wszystkich troskach.
