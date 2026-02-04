Zenon Martyniuk, nazywany królem disco polo, oraz jego żona Danuta świętują 37. rocznicę ślubu. Para pobrała się 4 lutego 1989 roku w kościele Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim. Zenon Martyniuk oświadczył się Danucie zaledwie dwa miesiące wcześniej, w grudniu 1988 roku.

Jak wyglądało wesele Martyniuków? Zenek zadedykował utwór

Wspominając dzień ślubu, Danuta Martyniuk opowiadała, że panowała wówczas wiosenna aura. Zenek przyjechał po nią polonezem, a następnie udali się do kościoła. W trakcie imprezy weselnej Zenon Martyniuk wystąpił na scenie i zadedykował swojej świeżo poślubionej żonie utwór "Sonet dla miłości".

Wesele miało bajkowy charakter – jak podkreślała Danuta Martyniuk – i było pełne emocji.

Kryzysy, sprzeczki i porozumienia – sekret długiego małżeństwa Martyniuków

W rozmowie z Plejadą Zenon Martyniuk zdradził kulisy długoletniego związku. Choć przez lata zdarzały się trudne momenty, para nigdy nie rozważała rozstania.

No różnie to bywa. Raz jest lepiej, raz jest gorzej i jakoś wspólnie wytrzymujemy. My jesteśmy jeszcze z tego pokolenia, że – jak to się mówi – stare rzeczy się naprawia, a nie wyrzuca, czyli w razie, jak coś jest nie tak, to próbujemy jakoś dojść do ugody

Wspominając o sprzeczkach gwiazdor podkreślił:

To są tylko jakieś drobne, kilkuminutowe kłótnie czy kilkugodzinne sprzeczki. Nic poważnego. Najważniejsze, żeby się porozumieć. Takie drobnostki nie mogą na niczym zaważyć

Zenon Martyniuk podkreślił, że wraz z żoną nie celebrują rocznic w wystawny sposób.

Świętujemy w domu. My raczej nie robimy jakichś takich hucznych imprez, typu urodziny czy kolejne rocznice. Zostajemy w domku

Ostatnimi czasy Zenon i Danuta mieli na głowie wiele zmartwień, wywołanych zachowaniem ich syna Daniela. Mężczyzna nie odpuszcza i niedawno opublikował kolejne nagranie, w którym uderzył w ojca, a nawet... wyzwał go do walki.

Rocznica ślubu to dla Martyniuków doskonały moment, by choć na moment zapomnieć o wszystkich troskach.

Zenek i Danuta Martyniukowie, fot. Michal Zebrowski/East News

