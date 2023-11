Zenek Martyniuk bez wątpienia jest najpopularniejszym twórcą muzyki disco-polo w Polsce, a jego pozycja nie słabnie od lat. Prawie wszyscy znają na pamięć jego hity, tłumnie chodzą na koncerty, a na weselach tańczą do jego utworów. Teraz wszystko wskazuje na to, że do kolekcji uwielbianych przez Polaków piosenek dołączy niebawem „Zaczarowana wyspa” Zenka!

Nowa piosenka Zenka Martyniuka

Zenek Martyniuk postanowił pokazać fanom na Facebooku dosłownie kilkanaście sekund nowego utworu i teledysku. „Zaczarowana wyspa” już teraz podbiła serca fanów i doczekała się 102 udostępnień oraz 18 tysięcy wyświetleń!

Piękna piosenka. Czekam na premierę. Oj przeczuwam będzie hit! No nie moze byc inaczej jak tylko HITjak zwykle bedzie super piosekeczka juz sie ciesze JUUUUPPPPIIIIII. Będzie hit!!! Śliczna ,super ,jak tu nie kochać Zenka - piszą fani.

Mają rację? Zobaczcie:

Nowy utwór Zenka już przed premierą stał się hitem!

"Zaczarowana wyspa" Zenka podbiła serca fanów

